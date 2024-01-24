Справжнє диво: дитина народилася за допомогою кесаревого розтину уже після смерті матері (фото)

Дівчинка була в смертельній небезпеці через нестачу кисню, але її вдалось врятувати. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків у лікарні.

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Немовля-сирота чудом з'явилося на світ у секторі Гази після загибелі матері внаслідок бомбардування. Лікарі витягли дитину з тіла загиблої матері Ханаді Абу Амши шляхом кесаревого розтину. Про цю історію написало видання Metro.

Крихітку доставили в лікарню наприкінці грудня. Після загибелі матері дівчинка була в смертельній небезпеці через нестачу кисню, але її вдалось врятувати. Зараз новонароджена перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні Аль-Акса в місті Дейр-ель-Балах.

За новонародженою доглядають у перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні Аль-Акса Фото: Wafa News Agency

Як повідомляється, поки що родичів немовля знайти не вдалося. Після одужання дівчинку віддадуть на усиновлення.

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Разом з тим, чимало пацієнтів втікають з лікарні Аль-Акса, побоюючись за своє життя.

"Тут немає ні морфію, ні портативного кисню. Ми не можемо навіть полегшити муки вмираючих", – розповіла одна з лікарок.

Дівчинка стала сиротою ще до свого народження Фото: Wafa News Agency

Матір дівчинки, як зазначають журналісти, загинула під час наступу Армії оборони Ізраїлю, який почався у відповідь на теракт, влаштований ХАМАС у жовтні.

З початку бойових дій у секторі Гази народилося у нелюдських умовах близько 20 тисяч немовлят. За словами заступника голови ЮНІСЕФ Теда Чайбана, ситуація в анклаві давно вийшла з-під контролю.

З початку бойових дій у секторі Газа народилося у нелюдських умовах близько 20 тисяч немовлят Фото: Wafa News Agency

У понеділок ЦАХАЛ оголосив про початок масштабної операції із захоплення Хан-Юніса – головного міста на півдні сектора Гази.

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