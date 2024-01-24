Пролежали на дні 400 років: показали скарби з найціннішого у світі затонулого корабля (фото)

Три ювелірні вироби збереглися практично в ідеальному стані — атоцький хрест, царська держава та перстень Аточа.

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У Нью-Йорку на зимовій виставці The Winter Show демонструють скарби найціннішого у світі затонулого корабля — через 400 років після того, як вони опинились на дні моря біля узбережжя Флориди (США). Про унікальні прикраси написало видання Daily Mail.

Серед найцінніших експонатів — смарагдовий хрест, царська держава та золота каблучка зі смарагдами. Повідомляється, що ці артефакти були знайдені на місці аварії іспанського галеона Nuestra Señora de Atocha, що належав іспанському королю Філіпу IV.

Смарагдовий хрест із іспанського галеона Nuestra Señora de Atocha Фото: The Winter Show

Згідно з документами, корабель покинув Гавану на початку вересня 1622 року. На борту були 265 осіб, а також 40 тонн срібла, золота й інших коштовностей, вивезених із Колумбії, Перу, Мексики та Венесуели.

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Під час шторму всього через кілька днів після початку фатального плавання галеон і його судно-побратим "Санта Маргарита" затонули. Сотні людей загинули, зокрема заможні колонізатори.

Вантаж із золота, срібла, міді, тютюну й дорогоцінного каміння був настільки величезним, що на його завантаження на борт пішло аж два місяці. Більшу частину скарбів було видобуто на колумбійській шахті Мусо, сьогодні вони оцінюються майже в 1,1 мільярда доларів.

Протягом шести десятиліть іспанські рятувальники безуспішно шукали втрачені коштовності. І тільки 1969 року колишній фермер-птахівник Мел Фішер розпочав невпинні дослідження й у результаті виявив, що вони поховані на морському дні за 30-70 миль на захід від Кі-Веста.

Основну частину скарбів у корпусі корабля було виявлено в липні 1985 року. Тоді ж вдалося підняти на сушу 70 фунтів колумбійських смарагдів, 180 тисяч срібних монет, 24 тонни болівійського срібла, 125 золотих злитків і колекцію венесуельських перлин.

Три ювелірні вироби збереглися практично в ідеальному стані — атоцький хрест (The Atocha Cross), царська держава та перстень Аточа (Atocha Ring). Саме вони стали окрасою цьогорічної зимової виставки в Нью-Йорку.

Царська держава та перстень Аточа Фото: The Winter Show Царська держава та перстень Аточа Фото: The Winter Show

Історичні експонати будуть представлені на The Winter Show в Park Avenue Armory до 28 січня.

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