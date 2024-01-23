Незнайомці зібрали 120 000 фунтів стерлінгів, щоб допомогти пенсіонерці повернутися у свій дім

Понад 150 місцевих жителів і 70 компаній допомогли прибрати та відремонтувати житло, з якого змушена була з'їхати старенька.

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У Великій Британії немічна пенсіонерка, яка була змушена покинути свій дім через плісняву і щурів, повернулася до нього після того, як місцеві жителі зібрали 120 тисяч фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 5,6 млн гривень) на ремонт. 70-річна Пет хронічно хворіла через вогкість, що покривала стіни й меблі в її бунгало. Вона покинула свій будинок незадовго до Різдва. Про це пише Bristol live.

Щедрі підприємці та добрі місцеві жителі об'єдналися, щоб зробити великий ремонт після того, як про умови життя старенької стало відомо з соціальних мереж. У будинку у Свіндоні (Вілтшир) електрика була тільки у двох кімнатах, а центральне опалення не працювало вже два роки.

Тепер у Пет є новий котел і меблі, проведено дезінсекцію щурів, прибрано прогниле підлогове покриття і висушено вогкість. Понад 150 місцевих жителів і 70 компаній допомогли прибрати й відремонтувати будинок і тепер вона знову в ньому живе.

"Це просто приголомшливо, що вони для мене зробили. Я хочу подякувати їм від щирого серця і дуже, дуже вдячна їм усім", — каже Пет.

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У будинку Пет завелися щури, які, за її словами, були великими і страшними Фото: SWNS

У будинку Пет завелися щури, які, за її словами, були великими та страшними. Її подруга, 44-річна Джанет Рейнольдс, допомагала їй із щотижневими покупками. Але вона не була в будинку з часів пандемії COVID-19 і не знала, наскільки важкою стала ситуація. Коли Пет попросила її допомогти з прибиранням у бунгало, вона зізналася, що була "в жаху".

"Будинок був покритий густою чорною цвіллю — це було жахливо. Я сама ледь могла перебувати в ньому. Я знаю її вже 20 років — ми разом працювали. Вона думає про мене як про доньку. Але після того як почався COVID-19, вона перестала пускати мене в будинок. Я подумала, що це дивно, а потім вона попросила мене допомогти з прибиранням. Щойно я увійшла в будинок, я зрозуміла, що їй потрібен ремонт. Усе було вкрите цвіллю. Вона приймала антибіотики від подвійної пневмонії", — розповіла подруга.

Пенсіонерка зареєстрована як сліпа і страждає від ранньої стадії серцевої недостатності Фото: SWNS

Видання зазначає, що пенсіонерка зареєстрована як сліпа і страждає від ранньої стадії серцевої недостатності. Пет жила без центрального опалення і милася водою з чайника. Джанет благала і просила свою подругу переїхати до неї, поки вона шукатиме допомогу в ремонті будинку. Вона створила сторінку GoFundMe, щоб оплатити послуги місцевих торговців, фумігаторів і витратних матеріалів, і місцеві торговці почали пропонувати свої послуги. Пет була здивована тією кількістю людей, які вирішили їй допомогти.

"Вона дуже горда жінка. Я сказала їй, що соромитися нічого. Вона розплакалася — не може повірити, наскільки всі були щедрі. Ситуація була справді відчайдушною", — додала її подруга.

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