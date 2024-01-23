Наречена жартома надіслала запрошення на весілля експрезиденту США: що він відповів (фото)

Жінка була приголомшена, отримавши від політика привітання зі святом.

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27-річна Брі з Вірджинії, що в США, поділилася дивовижною історією про те, як колишній президент США Барак Обама відповів їй на жартівливе весільне запрошення. Детальніше про це дівчина розказала на своїй сторінці у TikTok.

Брі вийшла заміж за свою кохану Джин минулого року. Перед церемонією вона порозсилала всім гостям запрошення, але лишилося кілька не використаних бланків. Так і виникла ідея запросити на урочистість американських знаменитостей, серед яких наречена хотіла бачити Дрю Беррімор і колишнього президента США Барака Обаму з його дружиною.

27-річна Брі з Вірджинії отримала листа від експрезидента США Фото: TikTok

Здивуванню дівчини не було меж, коли вона знайшла у поштовій скриньці листа від політика. На конверті виднілась позолочена президентська печатка та його підпис.

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"Я в шоці! Моя дружина на роботі, тож мені доведеться чекати три години, щоб поділитися цією новиною", – вигукнула розгублена Брі, спершу не повіривши своїм очам. Вона одразу ж зателефонувала мамі та найкращій подрузі.

У наступному відео Брі разом із дружиною відкрила конверт. Там лежав аркуш паперу зі зворушливим привітанням від подружжя.

"Дорогі Брі та Джин! Вітаємо із заміжжям! Бажаємо вам любові, сміху та щастя, щоб союз ваш з роками тільки міцнів. Це початок спільного шляху. Бажаємо радості та пригод на довгі роки", – йдеться у тексті.

Відповідь на запрошення від Барака Обами Фото: TikTok

У коментарях користувачі мережі почали ділитися власними історіями.

"Це все так до біса круто! Обов'язково вставити в рамку"

"Божевілля, я збираюся повторити ваш досвід, хоча я навіть не одружуюся"

"Ридаю. Щаслива за вас обох і дуже сумую за ними"

"Ми з дружиною також писали йому та отримали подібного листа. Ви можете надсилати президенту повідомлення про народження дітей або про ваші ювілеї. Він надішле листи у відповідь"

"Мені подобається, що ти дочекалась. Вітаю з весіллям!"

"Я б просто померла. Це так круто. Який подарунок!"

"Я в захваті! У 2014 році ми надіслали запрошення п'ятьом (тоді ще) живим президентам на нашу зустріч, і всі п'ятеро надіслали листа у відповідь!"

Ролик Брі на момент публікації зібрав 1,2 млн переглядів, тисячі вподобайок та репостів.

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