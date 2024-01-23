Юнак перетворив гараж на свою першу квартиру: тепер він на цьому заробляє (фото, відео)

Блогер готовий на платній основі брати замовлення на виконання аналогічних проєктів.

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18-річний житель британського Шеффілда Льюїс Таттерсолл похизувався дивовижною трансформацією гаража у свою першу повноцінну квартиру. Хлопець самостійно виконав майже усі роботи, від реконструкції даху до внутрішнього оздоблення. Про це він розповів на своїй сторінці у TikTok.

На опублікованому відео, що зібрало понад 4 млн переглядів, можна побачити, що гараж перетворився на стильне та сучасне житло з кухнею, двоспальним ліжком і мармуровою ванною.

18-річний Льюїс Таттерсолл будує своє перше житло Фото: TikTok

Льюїс зазначив, що всі роботи виконані відповідно до будівельних норм і пройшли відповідне узгодження. Тепер блогер готовий на платній основі брати замовлення на виконання аналогічних проєктів. Нещодавно він завершив дворічне стажування й може працювати самостійно.

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Процес реконструкції британець демонстрував своїм підписникам із серпня. Спершу зняв старий дах гаража та встановив нову аркову конструкцію, а потім заклав нижню частину воріт цеглою, залишивши місце для вікна.

Звісно, далеко не всю роботу хлопець може виконувати самостійно. Тож довелось найняти електрика та сантехніка для проведення комунікацій, утеплення підлоги й заливки стяжки.

Хлопець трансформував гараж у свою першу квартиру Фото: TikTok Хлопець трансформував гараж у свою першу квартиру Фото: TikTok

Далі проводилась низка оздоблювальних робіт: зведення стін, облаштування кухні та санвузла, укладання дощок на підлогу. Льюїс сам встановлював кронштейни на вікна, закріпивши їх будівельною піною.

Для декору в інтер'єрі юнак використовував кімнатні рослини та рамки для фотографій. У фіналі вийшло дуже стильно та сучасно.

Британець розробив дизайн мармурової ванної кімнати. Фото: TikTok

Хлопець зізнався, що з придбанням будівельних матеріалів йому допомогли батьки. Натомість він бере на себе оплату оренди та комунальних послуг – електрики та води.

У коментарях під відео користувачі мережі вражені результатом. Дехто навіть попросив майстра на всі руки виконати аналогічний ремонт у себе вдома або в гаражі.

"Вітаю, чувак, дивовижна робота"

"Молодець. Приємно бачити, як хтось працює і досягає успіху"

"Привіт! Яка дивовижна робота. Я в Шеффілді. У мене є невеликий гараж, який можна трансформувати під їдальню. Зможеш взятися за цю роботу?"

"Ти зрозумів, чого хочеш і зробив це, важка праця та усвідомлення бажань приносять свої плоди"

"Ого, як мати майже 18-річної дитини хочу сказати, що навіть я пишаюся вами"

"А потім приходить будівельна інспекція і питає, чи є у нього ліцензія"

"Заздріть мовчки. Хлопче, ти майстер на всі руки! Так тримати"

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