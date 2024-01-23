Чоловік зарізав сусіда, який постійно скаржився на його гучне хропіння (фото)

55-річний Крістофер Кейсі був заарештований і звинувачений у вбивстві ножем 62-річного Роберта Воллеса. Підозрюваний сам викликав поліцію.

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У США влада Пенсільванії повідомляє, що постійна ворожнеча між сусідами закінчилася смертельними наслідками, коли один із них завдав іншому кілька ударів ножем військового зразка. Про це пише FOX News.

55-річного Крістофера Кейсі заарештували й звинуватили у вбивстві ножем 62-річного Роберта Воллеса в його будинку на Фінч-роуд в окрузі Монтгомері.

За словами слідчих, підозрюваний у вбивстві сам викликав поліцію після того, як вдарив ножем Воллеса, чиє тіло було знайдено приблизно за 50 футів (15 метрів) від його будинку в Хатборо.

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Обидва чоловіки були доставлені в лікарню Абінгтона, де, за словами співробітників поліції, Воллес помер від множинних ножових поранень, а Кейсі отримав медичну допомогу після ножового поранення стегна.

Офіцери виявили великий ніж військового зразка та мобільний телефон на ґанку будинку чоловіка, який напав на сусіда. Також було відчинене вікно першого поверху з відкинутою сіткою.

Крістофер Кейсі сам вихопив поліцію Фото: FOX News

За словами поліцейських, їм було відомо про тривалу ворожнечу між чоловіками, зокрема про один випадок, коли Воллес стверджував, що чув "гучне хропіння" Кейсі через спільну стіну. Передбачається, що Воллес з'явився в будинку Кейсі, коли той вечеряв у понеділок (15 січня), і зняв сітку з вікна, через яке можна було потрапити на ґанок.

Між ними зав'язалася словесна перепалка, під час якої, як вважають слідчі, Кейсі завдав Воллесу кілька ножових поранень. Підозрюваний постав перед суддею округу Монтгомері, який призначив йому заставу в розмірі 1 млн доларів. Кейсі має повернутися до суду для попереднього слухання 29 січня.

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