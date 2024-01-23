Сварливі папуги нецензурними словами "підірвали" репутацію зоопарку: на них чекає нове покарання

Співробітники парку дикої природи все ж сподіваються, що з часом птахи почнуть копіювати й інші звуки, тоді "грубі" вислови звучатимуть рідше.

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У Лінкольнширському парку дикої природи, що у Великій Британії, живе п'ятірка папуг, які навчилися вигукувати нецензурні слова в бік шокованих відвідувачів. Через це у 2020 році сварливих птахів навіть довелося ізолювати. Здається, знайдено інший спосіб боротьби з їхніми поганими звичками, пише видання BBC.

Повідомляється, що лайливих пернатих повернули в публічний вольєр ще торік. Але відвідувачі, як і раніше, скаржаться на їхню непристойну поведінку та "грубі" вирази. Тож керівництво парку ухвалило рішення переселити хуліганів до 100 інших африканських сірих папуг.

За задумом, ввічливі птахи мають "розбавити" нецензурний словниковий запас своїх побратимів. Окрім того, до "п'ятірки" порушників порядку додали ще трьох – з аналогічними проблемами.

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Директор парку дикої природи Стів Ніколс визнає, що є ризик зворотного ефекту. Замість перевиховання хулігани можуть навчити лаятися інших пернатих.

"Ми ризикуємо отримати у підсумку 100 лайливих папуг", – пожартував Стів й додав, що об'єднання птахів потрібне не тільки для боротьби з ненормативною лексикою. Папуги – стадні істоти, тож їм краще жити великою групою.

Лайливі папуги у Лінкольнширському парку дикої природи Фото: Lincolnshire Wildlife Park Лайливі папуги у Лінкольнширському парку дикої природи Фото: Lincolnshire Wildlife Park

За словами директора, папуги нахапалися лайки від колишніх власників. Звісно, господарі не вчили їх лихословити, просто реагували сміхом на матюки, а птахи повторюють те, на що люди реагують.

Більшість відвідувачі парку не обурюються через лайку птахів. Навпаки, хулігани стали місцевими знаменитостями.

Співробітники закладу все ж сподіваються, що з часом папуги почнуть копіювати й інші звуки, тоді "грубі" вислови звучатимуть рідше. Утім, повністю відучити пернатих лаятися навряд чи вийде.

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