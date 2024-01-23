Пасажир запанікував через відсутність болтів на крилі літака: як виявилось, не даремно (фото)

Політ авіакомпанії Virgin Atlantic скасовано за мить до зльоту.

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Курйозний випадок стався із рейсом авіакомпанії Virgin Atlantic за маршрутом Нью-Йорк – Манчестер. За кілька хвилин до зльоту наляканий пасажир помітив, що на крилі літака немає кількох гвинтів, і вирішив повідомити про це екіпажу. Деталі надзвичайного випадку розкриває видання New York Post.

41-річний британець Філ Гарді, який прямував рейсом VS127, виявив чотири відсутніх кріплення під час інструктажу з техніки безпеки. Він вирішив, що краще повідомити про це стюардес, щоб бути напоготові.

41-річний британець Філ Гарді (справа) Фото: Kennedy News & Media

"Я добре переношу польоти, але моя попутниця, почувши цю інформацію, почала панікувати. Я намагався її заспокоїти, але подумав, що все ж варто розповісти про свої побоювання екіпажу", – поділився Гарді.

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Після цього було викликано інженерів для перевірки технічного стану Airbus A330 перед запланованим вильотом у міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

На відео, знятому Гарді, видно як один з інженерів забирається на крило літака і відкручує кілька гвинтів викруткою.

Філ Гарді помітив відсутність болтів на крилі літака Фото: Kennedy News & Media Філ Гарді помітив відсутність болтів на крилі літака Фото: Kennedy News & Media

За словами Гарді, співробітники авіакомпанії неодноразово запевняли його, що відсутність кількох болтів не становить загрози для безпеки польоту. Однак його побоювання посилилися після нещодавнього інциденту з літаком авіакомпанії Alaska Airlines, у якого в польоті відвалилася частина фюзеляжу.

Як Virgin Atlantic, так і Airbus запевняють, що відсутність кількох кріплень не вплинула на безпеку повітряного судна.

Представник Virgin Atlantic заявив, що рейс було скасовано для проведення додаткового технічного огляду, щоб інженери мали максимально можливий час для перевірок.

Філ Гарді помітив відсутність болтів на крилі літака Фото: Kennedy News & Media

"Безпека наших пасажирів та екіпажу завжди є для нас першочерговим завданням, і вона не була скомпрометована ні на мить", – йдеться в заяві авіакомпанії.

Наразі відомо, що літак знову здійснює планові пасажирські рейси.

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