"Живий Нострадамус" зробив моторошне для душі пророцтво про Годинник Судного дня (фото)

Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, попередив людей, що людство стало на крок ближче до глобальної катастрофи.

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37-річний "живий Нострадамус" Атос Саломе із Бразилії попередив про "похмуре майбутнє" і про годинник Судного дня, який має бути обнулений у вівторок, 23 січня. Про це пише Daily Star.

Чоловік став відомий як "живий Нострадамус" завдяки своїм передбаченням, багато з яких, як він стверджує, збулися. Чоловік вважає, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II торік і купівлю Ілоном Маском компанії Twitter. Тепер він вважає, що стрілка годинника, який вказує людству на глобальну катастрофу, зрушиться.

Видання зазначає, що Годинник Судного дня — це символічне зображення того, наскільки близько людство до наступної глобальної катастрофи. Що ближче годинник до опівночі, то ближче, на думку членів Bulletin of the Atomic Scientists, люди наближаються до кінця світу.

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Після вторгнення Володимира Путіна в Україну і його погроз застосувати ядерну зброю стрілки годинника перебували лише за 90 секунд від опівночі 2023 року. Це найближчий час за всю історію. Ескалація конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, а також ракетні випробування Північної Кореї, що тривають, стали іншими чинниками, які будуть розглянуті організаціями перед завтрашнім обнуленням. На думку Атоса, годинник знову піде вперед.

37-річний Атос Саломе з Бразилії, якого називають "живим Нострадамусом" Фото: Daily Star

Він розповів, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, війна в Україні, а також ядерні випробування Північної Кореї — це взаємопов'язані частини великого пазла, який може віщувати "похмуре майбутнє". Атос припустив, що годинник буде встановлено "між 80 і 85 секундами до півночі", але наполягає, що це не слід розглядати як чітку заяву.

"Важливо пам'ятати, що за своєю суттю Годинник Судного дня слугує інструментом інформування. Він не пророкує наше майбутнє, але слугує застережним сигналом, що вказує на небезпеки, які нас оточують. Кожне цокання годинника символізує не тільки поведінку, а й величезний і загадковий всесвіт, який нас оточує. Ми всі переплетені в цій подорожі в часі, і кожне наше рішення, кожна наша дія відбивається в гобелені долі людства", — додав провісник.

Чоловік, який став відомий як "живий Нострадамус"

Атос Саломе народився в Клаудіо, невеликому містечку в штаті Мінас-Жерайс (Бразилія).

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології. Атос Саломе має більш ніж десятирічний досвід роботи як паранормальний дослідник і аналітик, а також професійну підготовку в галузі парапсихології.

Саломе є наймолодшим відомим дослідником паранормального в Бразилії. Він опинився в центрі уваги після того, як зробив кілька точних передбачень. Одне з них — його знамените пророцтво про спалах пандемії COVID-19 у 2020 році, яким він поділився з одним відомим пастором через месенджер у 2012 році. Про це пише Issue Wire.

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології Фото: athos_salome/Instagram

Атос Саломе вважається нащадком баби Ванги. Вона була болгарським містиком і травницею, померла дуже рано, але мала здатність робити передбачення. Атос Саломе володіє такою самою силою передбачень і пророкує багато речей ще до того, як вони стають відомими світу. Часто його також називають "балканським Нострадамусом".

Годинник було створено 1947 року і його стрілки було встановлено на позначці сім хвилин до опівночі Фото: Doomsday Clock

Годинник Судного дня

Видання зазначає, що годинник було створено 1947 року, і його стрілки було встановлено на позначці сім хвилин до опівночі. Але в міру загострення напруженості між Сходом і Заходом під час холодної війни, коли США і СРСР почали випробування ядерних ракет, стрілки годинника наблизилися на дві хвилини до Судного дня.

У міру розвитку суперництва двох світових наддержав у другій половині XX століття стрілки годинника ходили туди-сюди, зупиняючись у різні моменти то ближче, то далі від Армагеддону. Найдалі від кінця часів годинник перебував 1991 року, коли холодна війна офіційно завершилася підписанням Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. У той час стрілки годинника показували 17 хвилин до опівночі.

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