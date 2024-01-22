Усього 10 переможців: місяць без телефону може принести людям $10 тисяч

Усі переможці отримають гроші, а також скриньку для зберігання смартфонів, щоб позбутися їх, запасний розкладний телефон і запас йогурту на три місяці.

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У США одна компанія готова заплатити людям 10 тисяч доларів (377 тисяч гривень), якщо вони відмовляться від телефону на місяць. Подробицями конкурсу поділилося видання People.

Організатори конкурсу, спонсором якого виступає компанія Siggi's Dairy (також відома як siggi's), запустили акцію "Цифровий детокс", за яку покладається приємний грошовий приз.

"Ми віримо в силу того, що можна жити простіше і менше відволікатися", — заявив представник Siggi's.

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Компанія повідомила, що 10 переможців отримають гроші, а також скриньку для зберігання смартфонів, щоб позбутися їх, запасний розкладний телефон і запас йогурту на три місяці.

"Одним із найбільших відволікаючих чинників у нашому житті сьогодні є телефон. Насправді середньостатистична людина проводить на телефоні 5,4 години на день", — додали організатори конкурсу.

Усі учасники (від 18 років і старше) мають написати есе зі 100-500 слів, у якому вони пояснять, чому їм потрібен їхній смартфон, і опишуть, як "Цифровий детокс" може вплинути на їхнє життя. Усе це має зачіпати "філософію бренду" Siggi's Dairy. Згідно з правилами конкурсу, есе оцінюватимуть за відповідністю темі, креативністю та оригінальністю викладу.

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"Етика нашого бренду полягає в тому, щоб відкинути все непотрібне. Як і у випадку з йогуртом, коли там менша кількість інгредієнтів. Ми вважаємо, що менша кількість цифрових відволікаючих чинників може зробити життя приємнішим", — сказала представникам ЗМІ Христина Дрочіак, директорка зі зв'язків із громадськістю та цифрової стратегії Siggi.

Приблизно 15 лютого буде оголошено переможців. Siggi's Dairy — американський бренд ісландського варіанту йогурту, що належить компанії Icelandic Milk & Skyr Corporation. Компанія була заснована 2006 року ісландцем Сіггі Гільмарссоном, який продавав свій молочний продукт на місцевому ринку в Нью-Йорку, а 2008 року почав продавати його в магазинах Whole Foods Market на всій території США.

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