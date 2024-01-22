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"Спадщина ангелів": подружжя, яке виграло $180 млн у річницю смерті онуки, допомагає дітям

Подружжя виграло 180 млн доларів, переможці лотереї, лотерея, джекпот, створили фонд, допомога дітям, рідкісна хвороба, онука
Фото: The Rosenau Family Research Foundation | Пол і Сью кинули роботу, щоб зосередитися на пошуку ліків від рідкісної хвороби

Сью і Пол Розенау вирішили зосередитися на пошуку ліків проти хвороби, яка надто рано забрала життя їхньої маленької онуки Макайли.

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Сью і Пол Розенау зі США виграли в лотерею Powerball 180 млн доларів у річницю смерті онуки. Вони кинули роботу і разом створили фонд "Спадщина янголів", який допомагає дітям із рідкісною хворобою Краббе. Про цю історію згадує видання Daily Star.

За 5 років до цього подружжя з Міннесоти втратило свою улюблену онуку — Макайлу. Їхньої милої дівчинки не стало в дитинстві, їй було всього 2 роки. Вона страждала від рідкісного захворювання — хвороби Краббе, що роз'їдає клітини мозку.

Удача посміхнулася подружній парі 4 травня 2008 року. 70-річний на той час Пол був не часто купував у магазині білет Powerball, але того дня він все ж вирішив витратитися. Через кілька годин пара подивилася розіграш по телевізору. Вони зрозуміли, що стали переможцями одного з найбільших джекпотів в історії Міннесоти, вигравши 180,1 мільйона доларів.

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Видання зазначає, що більшість людей потягнулися б за шампанським, розщедрилися б на спортивні автомобілі, розкішні речі і забули б про колишнє життя. Однак у Розенау була інша ідея. Пол і Сью кинули роботу, щоб зосередитися на пошуку ліків проти хвороби, яка занадто рано забрала життя їхньої маленької онуки.

Подружжя виграло 180 млн доларів, переможці лотереї, лотерея, джекпот, створили фонд, допомога дітям, рідкісна хвороба, онука Fullscreen
Подружжя виграло 180 млн доларів
Фото: The Rosenau Family Research Foundation

Після сплати податків і вибору варіанту з одноразовою виплатою готівкою вони отримали всього 44 мільйони доларів — чверть свого виграшу. З них 26,4 мільйона доларів пішли на фінансування досліджень хвороби Краббе, а також на допомогу сім'ям в оплаті медичних витрат.

"Я дізнався, що багато дітей страждають від цієї хвороби. Ми намагаємося дати цим дітям можливість вибратися", — розповідав журналістам Пол.

Фонд "Спадщина ангелів" успішно функціонував. З 2009 по 2016 рік організація виділила понад 10 мільйонів доларів у вигляді грантів різним дослідникам хвороби Краббе. Серед них була і докторка Марія Ескола, один із колишніх лікарів онуки Макайли. Сім'я Розенау та їхній фонд пообіцяли виділити понад 6 мільйонів доларів на фінансування її роботи.

Подружжя виграло 180 млн доларів, переможці лотереї, лотерея, джекпот, створили фонд, допомога дітям, рідкісна хвороба, онука Fullscreen
Подружжя кинуло роботу і разом створило фонд "Спадщина ангелів"
Фото: The Rosenau Family Research Foundation

За інформацією видання, нині досі не існує ліків проти цієї хвороби, а рівень дитячої смертності становить близько 90 %. Але це не послаблює надії Пола на перемогу над хворобою. Однак у липні 2018 року він зіткнувся зі ще одним нещастям. Після десятирічної боротьби з раком яєчників померла його дружина Сью.

Попри втрату, Пол продовжує свою місію, пам'ятаючи про онуку і покійну дружину. Фонд, одним із засновників якого вона була, було перейменовано на її честь у Дослідницький фонд родини Розенау.

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