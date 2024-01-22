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Жінці, яка помітила задишку, видалили "вкрай незвичайну" пухлину вагою 32 кг (фото)

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Фото: pexels.com | Ілюстративне фото

Молода пацієнтка звернулася до лікаря після появи низки симптомів, включно зі втратою ваги та загальним відчуттям важкості.

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У Німеччині 24-річній пацієнтці, ім'я якої не називається, довелося пройти довгу і виснажливу операцію з видалення гігантської пухлини з яєчника. Вона продовжувала повільно рости поки жінка навіть не підозрювала про її існування. Про це пише The Mirror.

Дівчині видалили гігантську пухлину вагою 32 кг з яєчника, після того, як у неї з'явилася задишка і загальне відчуття тяжкості.

Молода пацієнтка звернулася до лікаря після появи низки незвичайних симптомів, включно зі втратою ваги. Пізніше з'ясувалося, що в неї в яєчнику утворилася пухлина величезних розмірів, яка також прикріпилася до кишківника і сполучних тканин органу.

Лікарі вирішили одразу ж провести операцію, оскільки, якщо залишити пухлину в спокої, у жінки могли б розвинутися серйозніші проблеми зі здоров'ям. Після довгої і виснажливої процедури фахівці з Університетської жіночої клініки в Магдебурзі (Німеччина) успішно видалили новоутворення.

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Доктор Атанас Ігнатов, який працював на цій операції, сказав, що новоутворення було цистаденомою, яка являє собою тип доброякісної пухлини, що розвивається з тканин яєчника.

"Пухлина такого розміру вкрай незвична, оскільки жінки зазвичай звертаються по медичну допомогу на ранніх стадіях. Пацієнтка боялася операції і тому пригнічувала її. Я хотів би наголосити, що постраждалі жінки не повинні боятися. З нами вони в надійних руках. Наша клініка орієнтована на надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Рання діагностика — запорука успішного лікування, і ми підтримуємо наших пацієнтів у цьому важливому аспекті профілактичної медицини", — зазначив лікар.

Лікарі, операція, операційна, помітила задишку, пухлина, 32 кг пухлина, довга операція, рання діагностика, цистаденома Fullscreen
Дівчині видалили гігантську пухлину вагою 32 кг з яєчника
Фото: Jam Press

Після операції у пацієнтки не виникло жодних ускладнень, і через тиждень її навіть виписали з лікарні.

Цистаденома — неймовірно рідкісне явище, оскільки зазвичай їх виявляють під час сканування, щоб виявити щось інше. У цьому випадку пухлина могла рости протягом тривалого часу, залишаючись непоміченою. Прогноз зазвичай сприятливий, але в більш рідкісних випадках це може призвести до перекруту яєчника або розриву кісти.

Видання зазначає, що в більшості випадків кісти яєчників зникають самі по собі протягом кількох місяців, і повторне УЗД має це підтвердити.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.