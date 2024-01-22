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Таємниця пенсіонерки: нових господарів будинку шокувала знахідка на горищі у покійної бабусі

Будинок, горище, знахідка, відкриття, курйози, подружжя, житло, ремонт, фото, цікаві історії, Велика Британія
Фото: Reddit | Ілюстративне фото

Нові власники житла сподівається виручити сотні фунтів стерлінгів, продавши раритети на аукціоні.

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Молода пара Елліотт Вільямс і Меган Роуз була приголомшена, виявивши понад 100 вінтажних еротичних журналів, захованих на горищі їхнього будинку під час ремонту. Про цей курйозний випадок написало видання Metro.

Подружжя з британського Бірмінгему зробило пікантне відкриття, коли займалось облаштуванням горища в новому будинку. Прихована колекція 1960-1980-х років містила екземпляри таких видань, як Mayfair, Penthouse, Club International і Men Only. Серед речей була й секс-лялька й листи з ім'ям "Френсіс".

Будинок, горище, знахідка, відкриття, курйози, подружжя, житло, ремонт, фото, цікаві історії, Велика Британія Fullscreen
Знайдені на горищі еротичні журнали Mayfair, Penthouse, Club International і Men Only
Фото: BNPS

Як не дивно, раритети й досі в напрочуд гарному стані після десятиліть забуття. Нові власники житла сподівається виручити сотні фунтів стерлінгів, продавши їх на аукціоні.

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"Ми з Елліоттом купили цей будинок кілька років тому й планували фактично знести його і відбудувати заново. Ці журнали для дорослих під мостинами на горищі виявив саме Елліот. Він був шокований, а я не могла повірити своїм очам", – розповідає 26-річна Меган.

На її думку, "Френсіс" хотів сховати журнали від своєї партнерки або мами.

Будинок, горище, знахідка, відкриття, курйози, подружжя, житло, ремонт, фото, цікаві історії, Велика Британія Fullscreen
Будинок Елліотт Вільямс і Меган Роуз
Фото: BNPS

"Ми купили будинок у самотньої бабусі, вона померла. Я не думаю, що ці журнали належали їй. Після того, як ми відійшли від початкового шоку, то подумали, що, можливо, ті журнали становлять матеріальну цінність. Навіть зайнялись пошуками в інтернеті й тепер збираємося продати їх на аукціоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про схожу історію. Подружжя розпочало ремонт у будинку 1960-х років й найшло на горищі забиті потаємні двері. Відкривши їх, вони знайшли срібну валізу, яку попередній власник добре сховав. Господарі розповіли про свою знахідку в соціальних мережах, і багато людей закликали їх негайно з'їхати.

Будинок, горище, знахідка, відкриття, курйози, подружжя, житло, ремонт, фото, цікаві історії, Велика Британія Fullscreen
Знайдені на горищі еротичні журнали Mayfair
Фото: BNPS

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