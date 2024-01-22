Дівчина на першому побаченні дізналась, що в її обранця є ідентичне тату на пальці (фото)

Аліса Мандрі не знає, як логічно пояснити це неймовірне співпадіння. Оскільки у них не було спільних друзів у соцмережах, та й живуть вони далеко одне від одного.

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Молода пара на першому побаченні дізналась про ідентичні татуювання на пальцях рук одне в одного. Цікаво, що вони набили ці написи в один і той же день – ще до того, як вперше у житті зустрілися. Про курйозну історію написало видання Mirror.

Британка Аліса Мандрі з Окстеда розповіла, що вони з її нинішнім бойфрендом Морганом зробили татуювання зі словом "Обіцянка" на середньому пальці. У кожного з них була на це особиста причина, але пара була вражена, що бажання виникло у них в один час.

Того дня Мандрі разом зі своєю найкращою подругою гуляли на рейві. Вдень було нудно, тож дівчина вирішила записатися на татуювання. Не знаючи, що вибрати, вона знайшла в інтернеті фото з витатуйованим словом "обіцянка" на пальці – і відразу відчула, що це правильний вибір.

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Під кінець рейву Аліса зі своєю подругою розговорилися з двома хлопцями, одним з яких був Морган. Пара обмінялась контактами, а наступного дня уже домовилась про першу зустріч, щоб оговтатися після бурхливої ночі. Саме тоді Аліса й помітила пов'язку на пальці юнака. З’ясувалось, що він також зробив аналогічний напис.

"Я не могла відірвати погляд. У голові промайнуло: якщо сказати йому, то він може подумати те ж саме, що і я. Або він мій сталкер, або ми споріднені душі. Тож я просто сказала: не знаю, як тобі це пояснити, але у нас абсолютно однакові татуювання", – згадує британка.

Аліса не знає, як логічно пояснити це неймовірний збіг. Оскільки у них не було спільних друзів у соцмережах. І до того ж хлопець живе за 45 хвилин їзди від неї.

Пара зробила однакове тату в один і той же день ще до свого знайомства Фото: Caters news

"Ми просто сиділи й дивилися одне на одного. Думали про те, що відбувається? Якась магія? У нас однакові татуювання на одному і тому ж пальці, на однієї й тій же руці, виконані одним і тим же шрифтом", – каже дівчина й додає, що наступного тижня вони разом з Морганом їдуть відпочивати, адже з’ясувалось, що взяли відпустки на той самий період.

Пара уже забронювала спільну мандрівку до Туреччини.

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