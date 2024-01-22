Студент став батьком для 97 дітей, щоб заплатити за своє навчання в університеті (фото)
Тепер донор сперми закликає до юридичного обмеження кількості запліднень від одного чоловіка.
Донор сперми Ділан Стоун-Міллер з Атланти, що в США, останнім часом отримав десятки листів від батьків, які колись скористалися його послугами. Одне з повідомлень, що шокувало чоловіка, надійшло в Instagram. Вдячна матір, яка народила дівчинку дев’ять років тому, змогла розшукати батька дитини й хотіла подякувати. Про це пише видання People.
"Побачивши обличчя цієї прекрасної дівчинки, я відчув таку радість, любов і вдячність. Мені довелося стримувати сльози", – згадує Ділан, який торік провів чотири місяці, мандруючи країною і зустрічаючись із деякими зі своїх біологічних дітей.
Повідомляється, що батьки знайшли одне одного онлайн, використовуючи його донорський номер, а також створили групу Facebook, щоб підтримувати зв'язок.
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За останніми підрахунками, у Стоун-Міллера щонайменше 97 біологічних дітей у шести країнах, хоча насправді їх число може перевищувати 250. Усвідомлення цього змінило траєкторію життя донора-рекордсмена.
Наразі він закликає до юридичного обмеження кількості запліднень від одного донора сперми, а також вимагає комплексного реформування цієї багатомільярдної галузі.
Став донором сперми, щоб вивчитися
Ідею стати донором Стоун-Міллеру підкинув сусід по кімнаті в Університеті штату Джорджія ще у 2011 році. Незабаром студент почав заробляти по 100 доларів за пожертвування в атлантському банку сперми Xytex, що обслуговує клієнтів по всьому світу.
"Зрештою моєю мотивацією було фінансове становище, щоб допомогти оплатити рахунки та навчання", – пояснює Ділан.
Він стверджує, що зробив близько 400 пожертвувань у віці від 20 до 25 років і отримав за це близько 40 тисяч доларів доходу.
Проте Стоун-Міллер був шокований, коли з ним уперше зв'язалася матір його дитини.
"Одна з причин, через яку я погодився стати донором, полягала в тому, що я підписав документ про нерозголошення. Банк сперми мав захистити мою анонімність до досягнення дітьми 18 років", – каже він.
Виявилося, що сім'ї відстежили його за базовою інформацією, зокрема за ім'ям, містом проживання, професією батьків.
Стоун-Міллер вирішив, що тепер повинен зустрітися зі своїми біологічними дітьми ще до досягнення ними 18 років, якщо, звісно, зацікавлені сторони будуть не проти.
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