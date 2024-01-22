Не знала про "прокляття": туристка вкрала сувенір із сакрального міста й занапастила себе

Багато мандрівників, які крали артефакти з Помпеїв, надсилали потім листи з вибаченнями, щоб уникнути страшних наслідків.

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Мандрівниця, у якої після крадіжки камінців із Помпеїв було діагностовано рак грудей, заявила, що не знала про "прокляття". Лише повернувшись додому, жінка прочитала, що артефакти з цього місця приносять нещастя. Про її історію написало видання Business Insider.

Неназвана туристка повернула вкрадені шматки пемзи разом із листом, написаним англійською мовою, у якому вона перепросила за свої дії та пояснила ситуацію.

"Я не знала про прокляття. Не знала, що не можна брати жодного каменю. Я була молодою та здоровою жінкою, лікарі сказали, що мені просто не пощастило. Будь ласка, прийміть мої вибачення та ці шматки", – йдеться в листі, що закінчується словами "Mi dispiace", тобто "Мені шкода" у перекладі з італійської.

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Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку Помпеї на півдні Італії, опублікував у своєму дописі у Х (колишній Twitter) фотографію листа та камінці.

"Дорогий анонімний відправник цього листа, брили пемзи прибули у Помпеї. Успіхів вам в майбутньому і, як кажуть в Італії, in bocca al lupo (удачі)", – зазначив Цухтрігель

Допис Габріеля Цухтрігель Фото: Twitter

За його словами, багато туристів, які крали артефакти з цього місця, надсилали листи з вибаченнями, посилаючись на "прокляття". Чоловік вкотре попередив, що крадіжка предметів з археологічних пам'яток є злочином, і про це потрібно повідомляти владі.

Що цікавого в Помпеї?

Римське місто Помпеї знамените тим, що після виверження Везувію у 79 році н.е. його було "поховано" під шаром вулканічного попелу (одне з найпотужніших вулканічних вивержень за всю історію існування людства). Упродовж тривалого часу зловмисники крали звідси каміння, щоб продати його на сувеніри туристам та торговцям по всьому світу.

Місто Помпеї в Італії Фото: Wikipedia

Останніми роками італійська поліція значно посилила заходи протидії розкраданню культурних цінностей. У травні 2023 року карабінери заарештували 16 осіб і вилучили понад 3500 артефактів, нелегально видобутих під час розкопок.

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