Студент 4 дні не відчував кулю в голові, думаючи, що в нього раніше влучив камінь (фото)

Нейрохірург Флавіо Фалькомета, розповів, що якби куля зайшла на кілька міліметрів глибше, то могла б завдати набагато серйозніших ушкоджень і залишити руку або один бік тіла паралізованим.

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21-річний Матеус Фасіо з Бразилії, у якого куля застрягла в мозку, аж 4 дні не звертався по медичну допомогу, думаючи, що в нього просто влучив камінь. Хлопець навіть ходив купатися і веселитися з друзями. Про це пише Daily Star.

Студент університету до того, як дізнався правду, вів звичайний спосіб життя, навіть ходив гуляти з приятелями. Тільки коли виникли проблеми з правою рукою, він звернувся по медичну допомогу.

Після двогодинної операції з порятунку життя і двох днів у реанімації кулю нарешті витягли. Його мама, Лусіана Фасіо, сказала, що її син "народився заново".

"Частина кулі проникла в мозок, що спричинило компресію в цій ділянці й призвело до мимовільних рухів руки. Якби куля влучила на кілька міліметрів глибше, вона могла б завдати набагато серйозніших ушкоджень і залишити його руку або один бік тіла паралізованим", — розповів нейрохірург Флавіо Фалькомета, який оперував Матеуса.

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Наразі поліція з'ясовує, звідки було випущено кулю. Співробітники правоохоронних органів встановили, що в хлопця вистрілили напередодні Нового року.

"Я подумав, що це камінь, щось у цьому роді. Це було схоже на звук вибуху, коли вибухає бомба, але всередині моєї голови. Кровотеча зупинилася, ми пішли, я прийняв душ і вирушив на вечірку", — розповів бразильському телеканалу Jornal Nacional Матеус.

До лікарні хлопець потрапив 4 січня, коли його права рука стала "млявою" Фото: Daily Star

На Новий рік студент і його приятелі повернулися на пляж. До 2 січня він повернувся до свого рідного міста Жуїс-де-Фора у штаті Мінас-Жерайс. До лікарні хлопець потрапив 4 січня, коли його права рука стала "млявою" і почалися м'язові спазми. З'ясувавши, що причиною симптомів була куля в мозку, поліція взяла в нього свідчення.

"Незрозуміло, як можна чотири дні тримати кулю в голові й вижити. Я відчуваю, що мій син народився заново", — розповіла його мама.

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