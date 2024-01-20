Доставляли краном: батько помилково купив для сина 6-метрового динозавра (фото)

Величезну статую не могли зрушити семеро дорослих чоловіків. Під час транспортування вона намокла через дощ і важила близько двох тонн.

Related video

Андре Біссон із Гернсі (острів біля узбережжя Нормандії в протоці Ла-Манш) помилково купив для сина 6-метрового динозавра. У 2020 році чоловік зробив замовлення в інтернеті, яке довелося доставляти краном. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Самовідданий батько виконав бажання свого сина, коли той попросив "найбільшого динозавра, якого ти коли-небудь бачив".

Чоловік не очікував отримати 6-метрову статую. Її довелося спускати в саду поруч із будинком за допомогою крана.

Коли 4-річний син Андре Біссона Тео попросив "найбільшого карнотавра, якого той коли-небудь бачив", батько з Гернсі вирішив так і вчинити. Він замовив статую через інтернет за 1 000 фунтів стерлінгів (47 541 гривня) і думав, що отримає динозавра завдовжки три метри. Коли статую доставили, виявилося, що вона майже вдвічі більша.

Читайте також:

Жінка носить підгузки і спить у дитячому ліжечку

11-річний хлопчик сфотографував "привида", який визирнув із вікна готелю XII століття

Школяр знайшов загадкову істоту. Вона почала "пахнути і гнити"

Андре знайшов оголошення в інтернеті після того, як його партнерка згадала, що парк розваг на Джерсі, Тамба-парк, розпродає старі запаси статуй динозаврів.

"Річ у тім, що його продавали через інтернет, було тільки зменшене зображення, щоб спробувати оцінити розмір. Жодних подробиць, і запитати було ні в кого, але мені було все одно! Я знав, що він буде великим, розраховував на 3 м завдовжки та 1,5 м заввишки... як виявилося, він був набагато більшим — майже 6 м завдовжки та 2,3 м заввишки", — розповів батько хлопчика.

Величезну статую не могли зрушити сім дорослих чоловіків Фото: Facebook

За словами чоловіка, він не розумів, наскільки він великий, поки компанія з доставки не сказала йому, що він не поміститься у вантажівку. Завдання з перевезенням динозавра ускладнилося через сильний дощ. У результаті шкіра карнотавра намокла, і вага статуї збільшилася до двох тонн.

"Сім хлопців не могли підняти або зрушити його з місця... тому їм довелося організувати JCB (кран), щоб витягти його", — додав батько.

Андре купив динозавра, якого назвали Чаз, як різдвяний подарунок для свого сина. Але його не змогли доставити вчасно через його розміри. Тамба-парк навіть надіслав родині меншого динозавра, щоб просити вибачення за затримку.

Карнотаври — улюблений вид Тео, і чотирирічний малюк уперше попросив динозавра після перегляду діснеївського фільму "Динозавр".

Читайте також:

Дружина ганчір'яної ляльки поскаржилася на проблеми після "народження" близнюків

Рідкісний комікс про "павучка" продали за рекордні $1,38 млн

Мати випадково купила синові цукерки з наркотиком