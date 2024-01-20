Вперше за 200 років: чоловік виловив у протоці Темзи вкрай рідкісну рибу (фото)

Британець каже, що зловив лосося неподалік від району Мітчем на південному заході Лондона.

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34-річний рибалка Гектор Родрігес виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років, пише видання The Sun.

Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи – річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, з часом відновлюється у цій водоймі.

"Я був приголомшений. Лосось дуже сильний – він тричі вистрибував з води та робив кульбіти", – розповідає журналістам Гектор, який працює в будівельній сфері.

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Британець додає, що зловив лосося неподалік від району Мітчем на південному заході Лондона. Він був худим та голодним, можливо, через те, що підіймався вище за течією, щоб відкласти ікру.

Гектор Родрігес показує свій унікальний улов Фото: The Sun

"Агентство з охорони навколишнього середовища започаткувало цілу програму з повернення лосося в Темзу. Втім, вони уже майже втратили надію. Якщо лососі запливають у річку й виявляють інтерес до нересту, то це дуже хороший знак. Будемо сподіватися на краще", – каже в інтерв'ю Алісон Дебні з місцевого зоологічного товариства.

Атлантичний лосось Фото: The Sun

Своєю чергою, Стюарт Сінглтон-Вайт з асоціації британських рибалок назвав знахідку "дуже хвилюючою", але закликав до стриманості й додав, що ця риба могла і помилкова заплести у прісну водойму.

Гектор вирішив випустити унікальний улов назад у річку.

"Сподіваюся, ми побачимо більше таких лососів", – з надією додав він.

До слова, у 18-му столітті цей вид був під загрозою зникнення через фабричні стоки, що забруднювали воду. Загалом же чисельність атлантичного лосося в Британії з 2006 року скоротилася на 50%, а у світі – на 23%.

Річка Вондл, одна з проток Темзи Фото: The Sun

Що відомо про атлантичного лосося?

Атлантичний лосось розмножується в прісних водах річок та струмків, але більшу частину життя плаває в океані. Найбільші представники цього виду можуть досягати понад 40 кг ваги, зафіксований рекорд – 52 кг.

Ці риби славиться своїми сезонними міграціями, оскільки можуть долати тисячі кілометрів до місць нересту.

М'ясо атлантичного лосося широко використовується в кулінарії та вважається делікатесом. На жаль, через незаконний вилов, забруднення водойм та будівництва гребель на річках популяція атлантичного лосося невпинно скорочується.

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