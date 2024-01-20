"Сміятимуся з тебе, коли ти сумуєш": наречений переплутав слова клятви на своєму вінчанні

Закохана пара одружилась ще у квітні минулого року, але тільки зараз набралась сміливості поділитися цією курйозною історією.

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36-річний наречений Роб Томсон з Великої Британії перехвилювався на власному весіллі й заплутався у клятві перед вівтарем. Про курйозний інцидент написало видання The Sun.

У зв’язку з низкою випадковостей чоловік змушений був чекати свою обраницю аж 45 хвилин. За цей час він встиг "накрутити себе", спітніти та змучитися.

Коли наречена Амі нарешті прийшла, втомленому Робу було важко повторити її повне ім’я, він постійно перебивав ведучу церемонії, роблячи безліч помилок у промові. Зокрема він сказав своїй коханій: "Сміятимуся з тебе, коли ти сумуєш". Тим самим змусив реготати 60 гостей урочистості.

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"Коли вона прийшла, я був весь на голках. Усі шепотіли: "Вона йде?". З переляку намагався промовити слова клятви якомога швидше й повністю заплутався у тому, що запланував сказати", – розповідає в інтерв’ю Роб, монтажник із британського Бенфліта.

Роб переплутав слова клятви на своєму весіллі Фото: Instagram

Амі пояснила, що запізнилася через незручну весільну сукню з ґудзиками від верху аж до низу. За її словами, ціла вічність знадобилась, щоб застебнути святкове вбрання.

Винен і незграбний відеограф. Він випадково вдарився об шафу й порізав собі руку, знімаючи наречену та її батька в номері заміського готелю The Reid Rooms в Ессексі.

Амі пояснила, що запізнилася через незручну весільну сукню з ґудзиками Фото: Instagram Амі пояснила, що запізнилася через незручну весільну сукню з ґудзиками Фото: Instagram

"Ми не могли перестати сміятися, але це затримало нас ще на п'ять хвилин", – додає 33-річна Амі, яка працює спеціалістом з обслуговування клієнтів.

До речі, у молодят Роба та Амі уже є спільна дитина, а також по одному нащадку від попередніх стосунків.

Закохана пара одружилась ще у квітні минулого року, але тільки зараз набралась сміливості поділитися цією курйозною історією.

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