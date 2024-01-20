"Рибний бандит" приклеював коропів до банкоматів: поліція розкрила всі деталі

Епатажний блогер, ім’я якого не називається, має понад 50 тисяч підписників в Instagram.

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17-річний підліток, який називає себе "рибним бандитом", був заарештований за прив'язування риби з цигарками у роті до банкоматів та інших поверхонь у публічних місцях. Курйозний випадок стався у місті Прово, що на південному заході США. Про це повідомляє KSL TV.

Хлопець знімав відео своїх витівок та опубліковував їх у соціальних мережах. Якось раз парубок навіть прив'язав коропа до дверей поліцейської машини, закликавши підписників не позначати місцевий відділок.

Але правоохоронці й без підказок знайшли хулігана і направили його до суду, що розглядає правопорушення та злочини неповнолітніх.

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Поліціянти так і не змогли визначити мотив хлопця. Швидше за все, це просто невдалий жарт. Наразі справу закрито.

Епатажний блогер, ім’я якого не називається, має понад 50 тисяч підписників в Instagram. Він написав, що у процесі зйомок жодна риба не постраждала, а також озвучив свій девіз: "Живи, смійся, знімай рибу на банкоматах".

Користувачі мережі не стримують себе у коментарях.

"Це форма мистецтва. Так, це такий незвичний спосіб, яким людина показує свій геніальний розум"

"Від цього вуличного мистецтва навертаються сльози. Така краса, така божественність"

"Герой без причини"

"Господи, чому я на це дивлюсь"

"Ця деградація що не день, то пробиває нове дно"

"Кличте санітарів"

До речі, схоже, що "рибний бандит" також займався своїми витівками за тисячі кілометрів – в Японії. Хлопець нещодавно опублікував відео банкомату з ієрогліфами й додав: "Ми виходимо на міжнародний рівень".

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