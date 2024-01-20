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Одна з близнючок колола ботокс протягом 20 років, а інша – ні: хто з них зараз виглядає краще

Ін'єкції ботокса, уколи краси, косметичні процедури, зовнішність, краса, як зберегти молодість, фото, експеримент
Фото: American Medical Association | На фото А жінка, яка не робила ін'єкції, а на фото D та, що проводила процедури регулярно

Експеримент показав неймовірну різницю у зовнішності від тривалого використання популярної косметичної ін’єкції.

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Унікальне 20-річне спостереження за ідентичними близнюками наочно продемонструвало, як ботокс змінює зовнішність. Детальніше про це дослідження написав британський таблоїд Daily Mail.

Одна із сестер, яким на момент початку експерименту в 2006 році було по 38 років, регулярно робила ін'єкції ботокса, а інша відмовлялася від подібних процедур. Згодом їхні обличчя порівняли, щоб виявити інтенсивність прояву ознак старіння.

Ін'єкції ботокса, уколи краси, косметичні процедури, зовнішність, краса, як зберегти молодість, фото, експеримент Fullscreen
Жінка ліворуч жила без ін'єкцій, на фото С та D – її сестра, яка регулярно колола ботокс
Фото: American Medical Association

Отже, у жінки, яка регулярно проводила ін'єкції, шкіра була більш гладкою, а зморшки менш глибокими. А от у її сестри можна побачити виражені зморшки на лобі та "гусячі лапки".

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У 2012 році, коли жінкам виповнилось по 44, відмінності стали ще очевиднішими. Обличчя сестри, яка відмовилась від процедур, виглядало більш "опухлим" з розпливчастими рисами.

На думку доктора Вільяма Біндера, автора дослідження, тривале використання ботокса не тільки розслабляє мімічні м'язи, а й змінює поведінку людини – вона перестає хмуритися і морщити лоб. Це, своєю чергою, допомагає уповільнити появу зморшок.

Ін'єкції ботокса, уколи краси, косметичні процедури, зовнішність, краса, як зберегти молодість, фото, експеримент Fullscreen
Ботокс допомагає уповільнити появу зморшок, кажуть експерти
Фото: American Medical Association

Вчений каже, що вироблення колагену та еластину, білків, які забезпечують структуру та еластичність шкіри, з віком зменшується. Шкіра стає тоншою, сухішою та не здатною зберігати форму.

У використанні ботокса є й суттєві мінуси. Ці косметичні процедури можуть викликати набряки, синці, асиметрію та "застигання" обличчя (стає як маска), обвислість брів та повік. Експерти попереджають й про серйозніші наслідки – анафілаксію, задишку та головний біль.

"При тривалому лікуванні пацієнтка може звикнути до того, що у неї немає потреби або можливості скорочувати м'язи обличчя, і з часом вона "навчиться" уникати цього", – додає Біндер.

Ін'єкції ботокса, уколи краси, косметичні процедури, зовнішність, краса, як зберегти молодість, фото, експеримент Fullscreen
Жінка ліворуч жила без ін'єкцій, праворуч її сестра, яка регулярно колола ботокс
Фото: American Medical Association

Тож кожен має ухвалювати рішення самостійно, чи йому це потрібно.

До речі, "уколи краси" надзвичайно популярні у всьому світі. У 2022 році в США було проведено понад 8,7 мільйона процедур.

Але потрібно звертатися до професіоналів з багаторічним досвідом роботи, попередньо проконсультувавшись з сімейним лікарем.

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