Ловили пляшкою та пакетом: шоковані пасажири знайшли змію у салоні літака (відео)
Представники авіакомпанії попросили пасажирів бути пильними і не брати в салон тварин без узгодження з перевізником.
На борту літака авіакомпанії Thai AirAsia, що прямував за маршрутом Бангкок – Пхукет (Таїланд), шоковані пасажири помітили змію, яка повзала над багажними полицями. Відповідне відео з’явилося у TikTok та Х (колишній Twitter) та швидко стало вірусним.
"Я побачила якесь ворушіння і подумала, що мені просто здалося. Але виявилось, що це справжня змія! Люди в жаху розбіглися", – згадує той жахливий випадок одна з пасажирок.
На опублікованому ролику, який зібрав величезну кількість переглядів, можна побачити, як член екіпажу намагається зловити рептилію за допомогою пластикової пляшки. Згодом йому таки вдається загнати змію в пакет для сміття.
Після приземлення літак обшукали, щоб переконатися у відсутності інших "попутників". На щастя, нічого підозрілого та небезпечного під час ретельного огляду виявлено не було.
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Рептилія, ймовірно, пробралася на борт у чиїйсь ручній поклажі. Представники авіакомпанії попросили пасажирів бути пильними і не брати в салон тварин без узгодження з перевізником.
У коментарях користувачі діляться своїми здогадками.
- "Мабуть, хтось купив, щоб привезти собі додому як сувенір. Не можна було цього робити. Це так страшно. Подякуйте бортпровідникові"
- "Тепер авіакомпанії загрожує банкрутство"
- "Схожа на нешкідливого вужа Lycodon davisonii (змія Бланфорда). Їх не часто виловлюють для продажу або для приготування екзотичних страв, ймовірно, вона сама залізла на борт"
Пізніше "незвану гостю" ідентифікували – і це справді виявилась вуздечкова змія Бланфорда, вона не отруйна.
До речі, цей інцидент нагадав багатьом фільм "Змії в літаку" із Семюелом Джексоном у головній ролі. На щастя, цього разу все обійшлося без жертв та паніки.
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