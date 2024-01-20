Чоловік знайшов у підвалі 40-річний напій з "дивними" властивостями (фото)
Британець каже, що знахідка – це насамперед красива реліквія, але вміст викликає щонайменше занепокоєння.
Житель Великої Британії знайшов у своєму підвалі неймовірну знахідку – 40-річну пляшку енергетичного напою Lucozade. Детальніше про це він розповів в одному з тематичних форумів на соціальній платформі Reddit.
"Я знайшов у підвалі пляшку Lucozade 40-річної давності", – зазначив автор, додавши дві фотографії. На етикетці під назвою вказано, що напій "відновлює втрачену енергію" під час і після хвороби.
За словами чоловіка, дизайн скляної пляшки з червоною етикеткою та королівською печаткою явно вказує на те, що напій був виготовлений щонайменше кілька десятиліть тому.
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Але одна з найпомітніших відмінностей енергетика цього бренду тоді й зараз – це колір вмісту. Lucozade завжди був помаранчевого забарвлення, а знайдена у підвалі рідина нагадує дьоготь.
У коментарях відразу понеслось. Ця історія викликала ностальгію в багатьох користувачів. Хтось згадав смак оригінального Lucozade, хтось – пакування 1980-х. Юзери також запропонували британцю спробувати напій на смак.
- "Випий це"
- "Заради загального блага тобі доведеться хоча б пригубити"
- "Чому воно чорне?"
- "Це так круто"
- "Дуже крутий брендинг, хотілося б, щоб це виглядало так і досі"
- "Той факт, що він почорнів, означає, що він готовий"
- "72 калорії на 100 мл?" А їхнє покоління називає нас нездоровими"
"Я не думаю, що моє тіло витримає таку кількість енергії", – відповів ентузіастам автор допису.
Він додав, що його знахідка – це насамперед красива реліквія, але вміст викликає щонайменше занепокоєння.
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