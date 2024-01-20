Наречена побачила свого майбутнього чоловіка і проплакала все весілля (фото, відео)
Під час церемонії дівчина у розкішній білій сукні з декольте сиділа мовчки, ледь стримуючи сльози.
У китайській північно-центральній провінції Ганьсу наречена проплакала майже все весілля. Нещасну дівчину змусили вийти заміж за майже незнайомого чоловіка, адже такий підхід до шлюбу є традиційним у цій місцевості й вважається нормою. Про це повідомляє видання AsiaWire T4.
На відео продемонстровано, як дівчина відмовляється тримати нареченого за руку та відхиляє його спроби допомогти їй з весільною сукнею.
Зазначається, що пара зустрічалася лише кілька разів перед церемонією. Але наречена не мала іншого вибору і була змушена підкоритися звичаям.
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Під час святкування молода дівчина у розкішній білій сукні з декольте сиділа мовчки, ледь стримуючи сльози.
Ці кадри викликали співчуття у користувачів китайської мережі Douyin – аналог TikTok. Багато хто обурився через подібні традиції, які змушують людей страждати в нещасливому шлюбі без кохання. Юзери закликають поважати свободу вибору та не нав'язувати застарілі правила.
- "Я б хотів, щоб це були сльози радості"
- "Якщо ти когось не любиш, то не потрібно одружуватися. Для чого змушувати людей страждати?"
- "Що це за звичай? Якщо тобі не подобається, просто тікай"
До речі, примусові шлюби були заборонені у Китаї ще 1950 року, але в деяких регіонах звичай зберігається досі як пережиток минулого.
@hypemalaysia
Bride in Gansu, China grieves on her wedding day as she struggles to accepts her arranged marriage and new husband.♬ original sound - Hype Malaysia
Загалом у Китаї зростає занепокоєння щодо демографічної кризи. У 2022 році в країні було зареєстровано лише 6,83 мільйона шлюбів – це найменше число з моменту оприлюднення даних у 1986 році. Середній вік для першого шлюбу в 2020 році становив 28 років, раніше найчастіше одружувались у 24 роки. Щоб переломити цю тенденцію, місцева влада пропонує грошову винагороду для молодят.
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