Наречена побачила свого майбутнього чоловіка і проплакала все весілля (фото, відео)

Під час церемонії дівчина у розкішній білій сукні з декольте сиділа мовчки, ледь стримуючи сльози.

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У китайській північно-центральній провінції Ганьсу наречена проплакала майже все весілля. Нещасну дівчину змусили вийти заміж за майже незнайомого чоловіка, адже такий підхід до шлюбу є традиційним у цій місцевості й вважається нормою. Про це повідомляє видання AsiaWire T4.

На відео продемонстровано, як дівчина відмовляється тримати нареченого за руку та відхиляє його спроби допомогти їй з весільною сукнею.

Нещасну дівчину змусили вийти заміж за майже незнайомого чоловіка Фото: TikTok

Зазначається, що пара зустрічалася лише кілька разів перед церемонією. Але наречена не мала іншого вибору і була змушена підкоритися звичаям.

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Під час святкування молода дівчина у розкішній білій сукні з декольте сиділа мовчки, ледь стримуючи сльози.

Пара зустрічалася лише кілька разів перед церемонією Фото: TikTok

Ці кадри викликали співчуття у користувачів китайської мережі Douyin – аналог TikTok. Багато хто обурився через подібні традиції, які змушують людей страждати в нещасливому шлюбі без кохання. Юзери закликають поважати свободу вибору та не нав'язувати застарілі правила.

"Я б хотів, щоб це були сльози радості"

"Якщо ти когось не любиш, то не потрібно одружуватися. Для чого змушувати людей страждати?"

"Що це за звичай? Якщо тобі не подобається, просто тікай"

До речі, примусові шлюби були заборонені у Китаї ще 1950 року, але в деяких регіонах звичай зберігається досі як пережиток минулого.

@hypemalaysia Bride in Gansu, China grieves on her wedding day as she struggles to accepts her arranged marriage and new husband. ♬ original sound - Hype Malaysia

Загалом у Китаї зростає занепокоєння щодо демографічної кризи. У 2022 році в країні було зареєстровано лише 6,83 мільйона шлюбів – це найменше число з моменту оприлюднення даних у 1986 році. Середній вік для першого шлюбу в 2020 році становив 28 років, раніше найчастіше одружувались у 24 роки. Щоб переломити цю тенденцію, місцева влада пропонує грошову винагороду для молодят.

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