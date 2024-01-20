Будинки біля вулкана миттєво розкуповують: там є одна перевага, що затьмарює всі ризики

Ринок оренди у цьому районі також пережив сплеск: будинки з трьома спальнями, які раніше орендували за 1500 доларів, тепер коштують аж 2300.

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Район Пуна на Гаваях – ідеальне місце для купівлі нерухомості за доступною ціною. Однак ця місцевість таїть у собі смертельну небезпеку через близькість до вулкана Кілауеа. Попри ризики, сюди хлинув потік переселенців у пошуках свого раю, пише видання New York Post.

У 2018 році виверження вулкана перетворило Пуну на зону лиха – під лавою опинилося понад 700 будинків. Як не дивно, але сьогодні цей район демонструє найвищі темпи зростання населення на Гаваях.

Земля тут коштує копійки – найдешевше в усьому штаті. Не дивлячись на загрозу нових вивержень, потік охочих не вичерпується.

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Місцевий рієлтор Джаред Гейтс називає Пуну "останнім оплотом доступності" на Гаваях. І хоч жоден зі зруйнованих будинків так і не був відновлений, ця земля, як і раніше, приваблює нових власників.

У 2018 році виверження вулкана перетворило Пуну на зону лиха Фото: Getty

Перші поселенці в цих краях цінували незайману природу і можливість автономного проживання без комунікацій. Потім сюди потягнулися сім'ї з дітьми та пенсіонери, які шукали вигідних пропозиції для купівлі власного житла.

Ринок оренди в Пуні також пережив сплеск: будинки з трьома спальнями, які колись орендували за 1500 доларів, тепер коштують аж 2300 доларів. На думку Тіни Гарбер, яка прожила тут 21 рік, новосели не розуміють труднощів життя на вулканічних землях.

Жоден зі зруйнованих будинків так і не був відновлений, але ця земля, як і раніше, приваблює нових власників. Фото: Getty

Та й інфраструктура Пуни, як і раніше, залишає бажати кращого – у цьому районі немає навіть каналізації та лікарні. Багато хто досі використовує для особистих потреб дощову воду та вигрібні ями.

Саме тому експерти з нерухомості радять кілька разів подумати, перш ніж наважитись сюди переїхати.

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