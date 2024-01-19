Схованку із сотнями монет, знайдену в простирадлах під час прибирання, продали на аукціоні (фото)

На монетах, що належать до періоду з 1800-х років до 21 століття, були зображені такі монархи, як королева Вікторія, король Георг V і королева Єлизавета II.

Related video

Схованку з більш ніж 300 суверенними монетами, виявлену в будинку в Лестерширі (Велика Британія), було продано на аукціоні за 118 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Сотні монет знайшли в наволочках і шкарпетках під час планового прибирання житла. Аукціоністи Hansons проводили очищення будинку в Лестерширі, коли під час обшуку білизняної скрині виявили 331 золоту монету.

На монетах, що належать до періоду з 1800-х років до 21 століття, були зображені такі монархи, як королева Вікторія, король Георг V і королева Єлизавета II.

Читайте також:

Книга 1913 року здивувала користувачів соцмереж

Жінка купила на розпродажі витвір мистецтва за 4 долари

Чоловік знайшов зловісне фото на горищі дачного будинку

Колекція пішла з молотка в аукціонному домі Hanson Ross 17 січня. Кожна монета оцінювалася від 300 до 500 фунтів стерлінгів. Всі вони були продані за 90 768 фунтів стерлінгів, а загальна сума з премією досягла 118 000 фунтів стерлінгів.

"Це була дивовижна знахідка, зроблена після того, як клієнт доручив нам очистити будинок. Наша команда славиться своєю ретельністю. Вони перевіряють кожен дюйм у будинку. Йдеться не тільки про витончені або тендітні предмети, виставлені на загальний огляд, а й про заховані речі, які часто становлять найбільшу цінність. Їх можна знайти в шухлядах, шафах, сумках і, як у цьому випадку, навіть у старій шкарпетці. У людей безліч схованок. Іноді це схоже на гру в хованки", — розповів Чарльз Хенсон, власник компанії Hansons.

Колекція пішла з молотка в аукціонному домі Hanson Ross 17 січня Фото: колаж Фокус

У цьому випадку робітники перевіряли горище і білизну в скрині в спальні, коли виявили монети. Спочатку вони побачили золотий блиск однієї золотої монети, а потім їх стало набагато більше. Деякі були заховані в наволочці, а багато — у шкарпетці. За словами Хенсона, клієнт компанії був вражений і захоплений однаковою мірою.

"Це було схоже на прогулянку 300-річною історією. Колекція закарбувала хід часу завдяки різним монархам, представленим на суверенах. Вони також нагадали нам про тривалість їхнього правління. Через тривале перебування на троні профілі монет Вікторії та Єлизавети змінювалися протягом десятиліть", — додав власник компанії.

Читайте також:

Подружжя купило старий човен і перетворило його на будинок на воді

Жінка знайшла секретний бункер у бабусиному будинку

Жінка знайшла старовинну валізу за потайними дверима в новому будинку