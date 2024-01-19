Мільйонер у 14 років. Бізнесмен поділився кількома простими порадами щодо заробітку грошей

Лукас Ройтман заробив мільйони доларів і поділився кількома порадами для тих, хто сподівається піти його стопами.

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Лукас Ройтман став одним із наймолодших мільйонерів у світі після створення Airhand, революційної програми доповненої реальності, коли йому було всього 14 років. Успішний підприємець дав кілька простих порад щодо заробітку грошей. Про це пише Daily Star.

Усього в 14 років Лукас Ройтман став мільйонером, винайшовши у своїй спальні додаток під назвою Airhand.

Програма доповненої реальності стала настільки популярною, що того ж року її придбала міжнародна компанія за мільйони доларів. Але Лукас не зупинився на досягнутому і продовжив працювати в технологічному секторі, зосередившись на штучному інтелекті та робототехніці. Його останнє підприємство, Adia Robotics, нещодавно купила компанія Apple за 55 мільйонів доларів.

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Зараз хлопець живе в Нью-Йорку, і уродженець Аргентини поділився кількома порадами для тих, хто сподівається піти його стопами. Він вважає, що навчання в Стенфордському університеті навчило його стійкості та наполегливості.

"Прийняття цих викликів було вкрай важливим. В університеті я не лише здобув освіту світового класу, а й зрозумів, що таке стійкість. Це не просто переносити важкі часи, а й знаходити в них зростання і можливості", — сказав він.

Зараз хлопець живе в Нью-Йорку Фото: Jam Press

Лукас, технологічний магнат, вважає свою пристрасть і цікавість "основою" своєї кар'єри. Він думає, що іншим людям важливо знайти схожі якості в собі. Підприємець також вірить у постійне навчання й адаптацію, які, за його словами, необхідні в технологічному ландшафті, що постійно змінюється.

"Інновації — це ключовий фактор, який відрізняє видатні проєкти від звичайних", — зазначив він.

Чоловікові подобаються танці, скелелазіння та гра на фортепіано Фото: Jam Press

Попри щільний графік роботи, Лукас не забуває приділяти час своїм захопленням. Чоловікові подобаються танці, скелелазіння та гра на фортепіано. Він каже, що відрив від рутини — це ключовий момент. Лукас додав, що час, проведений із друзями та сім'єю, допомагає йому не сумувати і нагадує про те, як важливо вести повноцінне життя. Попри велику завантаженість, він вважає, що збалансований підхід до життя — це головне на шляху до становлення.

"Відповідь проста — любіть те, що ви робите, і баланс сам вас знайде. Міст між мрією і реальністю будується на завзятості, пристрасті та нескінченній цікавості", — додав він.

Ранній успіх молодого мільйонера можна віднести до його підліткового віку, коли він створив Airhand, застосунок, що дає змогу користувачам керувати комп'ютером за допомогою рухів рук. Його інноваційний винахід привернув увагу інвесторів і приніс йому статки.

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