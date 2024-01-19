Дружина ганчір'яної ляльки поскаржилася на проблеми після "народження" близнюків (фото)

За час свого незвичайного шлюбу Мейрівоне Роша Мораес потрапляла в різні дивні ситуації. Нещодавно "мама" трьох дітей поскаржилася на нові труднощі.

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Жінка з Бразилії, яка "вийшла заміж" за ганчіркову ляльку, з якою в неї троє іграшкових "дітей", заявила, що їхнє життя складне. Про це пише Daily Mail.

37-річна Мейрівоне Роша Мораес уже потрапляла в заголовки газет, розкриваючи подробиці своїх стосунків із Марсело, ганчір'яною лялькою натуральної величини, та їхніми ганчір'яними дітьми, включно з однорічним Марселіньо і двома "новонародженими" доньками-близнюками, Марселою та Емілією.

Однак ведення повноцінного домашнього господарства виявилося непростим завданням для "матері трьох дітей", яка пояснює, що вони з чоловіком ділять батьківські обов'язки.

"Це трохи складно сказати, тому що все подвоюється тепер, коли у нас є близнюки. Це нелегко, але водночас я переживаю кожен момент, кожну секунду. У повсякденному житті в нас із Марсело багато справ із новонародженими, а також турбота про нашу першу дитину. І навіть коли я втомлююся, він (мій чоловік) допомагає мені купатися, їсти і спати", — каже Мейрівоне.

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За словами жінки, подружжя знаходить радість у тому, що їхній дім сповнений любов'ю, сміхом і дітьми. Однак Марсело вважає, що витрати на велику сім'ю — це доволі великий стрес.

"Витрати зростають, і йому доводиться платити за їжу, одяг, оренду, воду, електрику, ліки. Тому він трохи турбується про те, як оплачувати рахунки. Але, попри занепокоєння, він завжди мріяв про сім'ю та дітей, тож це все, чого він коли-небудь бажав. Тепер наша мрія — власний будинок", — зазначила мешканка Бразилії.

Жінка мріє про власний будинок Фото: Jam Press

За останні два роки стосунки пари пережили безліч поворотів, від чуток про зради до викрадень. Минулого року вони влаштували у своєму будинку свято, на якому були присутні 40 членів сім'ї та друзів. За роки свого нестандартного життя "подружжя" не раз потрапляло в заголовки газет.

На початку листопада Мейрівоне поділилася фотографіями, на яких вона зображена під час УЗД, присвяченого народженню дівчинки, і навіть перегорнула знімки, зроблені під час сканування.

Жінка встигла побувати на УЗД Фото: колаж Фокус

Однак у червні все стало ще більш дивно і сумно після того, як вона заявила, що чоловік Марсело зрадив її вдруге. Після ймовірної зради Мейрівоне заявила, що він був змушений спати на дивані, а вона відібрала в нього його чоловічу гідність.

"Я дізналася про це, коли моя подруга одного вечора надіслала мені повідомлення про те, що він мене зраджує. Тієї ночі я дуже сильно розлютилася і змусила його спати на дивані", — говорила тоді вона.

У лютому Мейрівоне заявила, що їхня дитина Марселіньо перебуває в заручниках у викрадачів, які вимагають 161 фунт стерлінгів за її звільнення. В очікуванні новин про місцеперебування сина вона розмістила в TikTok відео, на якому розклеює листівки у своєму районі, закликаючи людей повідомити, якщо вони мають у своєму розпорядженні будь-яку інформацію.

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