Виглядає "шикарно": подружжя купило старий човен і перетворило його на будинок на воді (відео)
Ненсі та Дейл протягом останніх трьох років переробляли покинуте судно на житло своєї мрії. Невеликий будинок на воді вони назвали The Pig Boat.
Одна подружня пара з Великої Британії розповіла про те, як вони купили старий човен у поганому стані у Facebook і перетворили його на "шикарний" невеликий будинок на воді. Своє нове житло вони показали в ролику, опублікованому в TikTok.
Ненсі та Дейл купили вузькофюзеляжний човен 1970-х років три роки тому і вирішили, що хочуть зробити з нього незвичайний будинок. Подружжя розповідає про пройдений шлях у відеороликах, які вони публікують у своїх соціальних мережах. Свій будинок на воді вони вирішили назвати The Pig Boat.
В одному з відео Ненсі розповіла, що їм довелося купити човен, жодного разу не глянувши на нього, оскільки тоді його не дозволили оглянути через ізоляцію через пандемію COVID-19. Однак вона зазначила, що це було "кохання з першого погляду".
@pig.film Its been over 3 years now living on a narrowboat. Here’s how it all started… #narrowboat #boatlife #narrowboattiktok #narrowboatlife #narrowboatliving #narrowboatlifestyle #adventure #london #river #canal #thepigboat #offgrid #alternativeliving #tinyhouse #tinyhome #trending #simplethings #londonlife ♬ original sound - Pigfilm
Після купівлі Ненсі і Дейл повністю позбавили судно від усіх старих речей і жили в ньому, коли там були тільки туалет, похідна плита і багаття. Поки вони ремонтували човен, їм довелося спати на надувному матраці просто на підлозі.
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Подружжю доводилося приймати душ у розважальних центрах у селах, повз які вони пропливали дорогою додому. Вони пофарбували човен і вирушили з Бата (де вони купили човен) назад до Лондона. За словами Ненсі, ніхто з них ніколи раніше не керував судном, але вони переглянули кілька відеороликів на YouTube, щоб розібратися в ситуації. Через місяць вони все ж дісталися Лондона, пройшовши через низку випробувань, наприклад застрягши в багнюці.
Ненсі сказала, що тепер човен змінився і має "шикарний" вигляд. На фотографіях і відео, опублікованих в їхньому акаунті в Instagram, видно, який тепер вигляд має човен.
Усередині з'явилося велике двоспальне ліжко і симпатична кухня з химерним зеленим холодильником, раковиною і плитою. Стіни прикрашає безліч чарівних рослин, а на даху є навіть невелика піч для піци.
"Це рішення змінило моє життя. Хоча я відчуваю себе благословенною, але це не завжди було легко", — зазначила Ненсі.
Користувачі в TikTok залишили безліч коментарів, у яких здебільшого хвалили подружжя за сміливий їхній крок.
"Це приголомшливо! Абсолютна мрія!", "Це моя мрія — жити на вузькоколійці", "Ось на що було б схоже моє життя без дітей", — писали глядачі.
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