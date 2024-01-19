Виглядає "шикарно": подружжя купило старий човен і перетворило його на будинок на воді (відео)

Ненсі та Дейл протягом останніх трьох років переробляли покинуте судно на житло своєї мрії. Невеликий будинок на воді вони назвали The Pig Boat.

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Одна подружня пара з Великої Британії розповіла про те, як вони купили старий човен у поганому стані у Facebook і перетворили його на "шикарний" невеликий будинок на воді. Своє нове житло вони показали в ролику, опублікованому в TikTok.

Ненсі та Дейл купили вузькофюзеляжний човен 1970-х років три роки тому і вирішили, що хочуть зробити з нього незвичайний будинок. Подружжя розповідає про пройдений шлях у відеороликах, які вони публікують у своїх соціальних мережах. Свій будинок на воді вони вирішили назвати The Pig Boat.

В одному з відео Ненсі розповіла, що їм довелося купити човен, жодного разу не глянувши на нього, оскільки тоді його не дозволили оглянути через ізоляцію через пандемію COVID-19. Однак вона зазначила, що це було "кохання з першого погляду".

Після купівлі Ненсі і Дейл повністю позбавили судно від усіх старих речей і жили в ньому, коли там були тільки туалет, похідна плита і багаття. Поки вони ремонтували човен, їм довелося спати на надувному матраці просто на підлозі.

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Подружжю доводилося приймати душ у розважальних центрах у селах, повз які вони пропливали дорогою додому. Вони пофарбували човен і вирушили з Бата (де вони купили човен) назад до Лондона. За словами Ненсі, ніхто з них ніколи раніше не керував судном, але вони переглянули кілька відеороликів на YouTube, щоб розібратися в ситуації. Через місяць вони все ж дісталися Лондона, пройшовши через низку випробувань, наприклад застрягши в багнюці.

Ремонт зайняв майже 3 роки Фото: колаж Фокус

Ненсі сказала, що тепер човен змінився і має "шикарний" вигляд. На фотографіях і відео, опублікованих в їхньому акаунті в Instagram, видно, який тепер вигляд має човен.

Усередині з'явилося велике двоспальне ліжко і симпатична кухня з химерним зеленим холодильником, раковиною і плитою. Стіни прикрашає безліч чарівних рослин, а на даху є навіть невелика піч для піци.

"Це рішення змінило моє життя. Хоча я відчуваю себе благословенною, але це не завжди було легко", — зазначила Ненсі.

Користувачі в TikTok залишили безліч коментарів, у яких здебільшого хвалили подружжя за сміливий їхній крок.

"Це приголомшливо! Абсолютна мрія!", "Це моя мрія — жити на вузькоколійці", "Ось на що було б схоже моє життя без дітей", — писали глядачі.

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