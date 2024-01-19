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Бездомного заарештували за те, що він спалив прапор країни для приготування вечері (фото)

Безхатько спалив прапор своєї країни, прапор В'єтнаму, спалив прапор, заарештували за прапор, нинішній режим, погана влада, безхатько
Фото: Radio Free Asia | Чоловіка відкинула сім'я

У бесіді зі співробітниками поліції безхатченко розповів, що влада не змогла захистити його, і через це він усе втратив.

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43-річному Фам Конг Хунг Нхан із В'єтнаму загрожує 3 роки в'язниці після того, як він показав у соцмережі кадри того, як він спалює прапор країни. Про це пише Radio Free Asia.

Бездомного чоловіка заарештували після того, як він нібито опублікував у Facebook відео, на якому він кинув прапор країни у вогонь, щоб приготувати свою вечерю. Нхан живе в провінції Ба Ріа-Вунгтау на півдні В'єтнаму.

Чоловіка затримало поліцейське слідче управління міста Ба Ріа за звинуваченням в "образі національного прапора" відповідно до статті 351 Кримінального кодексу В'єтнаму. Це порушення карається тюремним ув'язненням строком до трьох років і громадськими роботами.

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Влада стверджує, що 9 грудня 2023 року Нхан залишив мішок із зібраним ним сміттям для продажу перед одним із будинків, а сам пішов купити кави, а коли повернувся, виявив, що мішок зник. У гніві він зірвав прапор з одного з будинків і відніс їх у свій притулок на порожній ділянці. Пізніше ввечері, він використовував свій мобільний телефон, щоб записати, як він кладе прапор у свою дров'яну піч, поки готується вечеря. Наступного дня Нхан виклав майже чотирихвилинне відео на свій акаунт у Facebook.

Безхатько спалив прапор своєї країни, прапор В'єтнаму, спалив прапор, заарештували за прапор, нинішній режим, погана влада, безхатько Fullscreen
Чоловік вважав, що влада не змогла захистити його
Фото: Radio Free Asia

У доповіді поліції наводяться свідчення Нхана про те, що члени його сім'ї відкидали його, оскільки він був бездомним і змушений був заробляти на життя збиранням сміття на продаж. Він вважав, що влада не змогла захистити його.

Видання зазначає, що чоловік використовував свій акаунт у Facebook для розміщення і поширення історій, фотографій і відеороликів образливого для національного прапора змісту, що спотворюють і ганьблять честь і гідність батьків-засновників і лідерів партії і держави, спотворюють правду революційної історії та ганьблять народний уряд і соціалістичний режим у В'єтнамі.

Акаунт у Facebook Hung Van Pham Cong, який імовірно належить Няну, має понад 4 000 передплатників і містить низку постів, що вихваляють прапор колишньої Республіки В'єтнам і критикують нинішній режим.

У наступні дні відео з палаючим прапором кілька разів було видалено.

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