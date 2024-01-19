Чоловік харчувався одними хот-догами: у кінці експерименту він не повірив своїм очам (фото)

Відомий блогер закликає своїх підписників у соціальних мережах не повторювати те, що він зробив.

Related video

Джої Кінслі з Клівленда, що в США, прожив цілий тиждень, харчуючись виключно комбо-порціями хот-догів за $1,50 (близько 65 гривень). Про свій незвичайний експеримент чоловік розповів на сторінці у TikTok, де у нього понад 460 тисяч підписників.

Блогер відверто зізнався, що пошкодував про початок експерименту над собою вже на другий день.

"Мій шлунок – це справжня зона бойових дій. Я буду тримати вас у курсі, якщо доживу до кінця цього тижня", – сказав Кінслі в одному зі своїх відео.

Читайте також:

"Ніколи не повернемось": подружжя четвертий рік живе на віддаленому острові

Провела експеримент: модель прийшла у спортзал до чоловіків без одягу

Худнула на очах: як змінилося життя матері, яка спить по 14 годин на добу

У підсумку чоловік за сім днів з'їв 29 хот-догів на загальну суму $43,50 (близько 1600 грн). Він навіть не повірив своїм очам, коли дізнався, що через новий раціон скинув кілька кілограмів. Але пожартував, що втрата ваги, можливо, пов’язана з "гігантським глистом", який вийшов з його організму.

Джої Кінслі з Клівленда тиждень харчувався одними хотдогами Фото: TikTok

"На подив, мені ніколи не набридало їсти хот-доги, попри те, що мої кишки нагадували шоколадну річку Віллі Вонки", – пожартував Джої, який у своєму попередньому експерименті задокументував поїздки в усі 50 американських штатів всього за 30 днів.

До слова, дієтологи настійно рекомендують обмежувати споживання хот-догів, враховуючи, що цей фастфуд є продуктом перероблення і містить багато натрію.

До того ж напівфабрикати з м’яса містять хімічні консерванти, що збільшують ризик раку. Кінслі знає про ці дані та закликає своїх підписників у соціальних мережах не повторювати те, що він зробив.

Блогер закликає своїх підписників у соціальних мережах не повторювати його експеримент. Фото: Instagram

"Я безумовно не рекомендую нікому робити це, тому що подібний раціон не дуже корисний для здоров'я. Бог знає, що в тому хот-дозі. Я б ніколи цього не зробив, якби не мій проєкт у соціальних мережах", – заявив блогер в коментарі журналістам видання Business Insider.

Читайте також:

Дівчина проходила 20 тисяч кроків щодня і розповіла, що сталося з її організмом

Курйозне відео з чоловіком, який їсть сире м'ясо, завірусилось у соцмережах

Жінка щодня протягом 23 років їла печене м'ясо з картоплею: як вона почувається зараз

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.