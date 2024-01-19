Матір платила дітям за виконання уроків та походи до школи: до чого це призвело у майбутньому

Жінка зізналась, що в її нащадків були серйозні проблеми з відвідуванням школи, зокрема, через тривожність. Тому будь-які методи, на її думку, хороші.

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Келлі, мама трьох дітей з Великої Британії, придумала незвичайний спосіб мотивувати своїх нащадків ходити до школи. Жінка почала платити їм по 2 фунти стерлінгів на день (близько 100 гривень) за хорошу поведінку. Детальніше про це вона розповіла у своєму TikTok.

За словами британки, вранці перед школою у їхній сім'ї часто виникав хаос. Діти вередують, відмовлялися одягатися й впадають в істерику. Щоб уникнути цього, Келлі вирішила запровадити фінансове заохочення: 1 фунт (близько 50 гривень) дитина отримує за акуратний вигляд та ще 1 фунт, якщо йде до школи без сцен та криків.

"Це наш перший день у школі після Різдва. Хотіла поділитися з вами цим маленьким нововведенням. Звісно, комусь може здатися, що 10 фунтів на тиждень для однієї дитини – надто багато. Обставини у всіх різні. Але я роблю все можливе, аби стимулювати дітей до навчання", – каже в одному зі своїх відео Келлі.

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Як не дивно, своєрідний експеримент вдався – тепер діти з радістю збираються до школи, знаючи, що наприкінці тижня на них чекає грошова винагорода.

Келлі вирішила запровадити фінансове заохочення для дітей Фото: TikTok Келлі вирішила запровадити фінансове заохочення для дітей Фото: TikTok

Однак не всім підписникам Келлі такий метод виховання молодого покоління здався вдалим. Мовляв, дітей потрібно виховувати, а не платити їм за елементарні речі. Та знайшлись й ті, хто підтримав жінку. Деякі батьки також зізналися, що використовують схожі способи мотивації.

"Чудова ідея"

"Поки це працює, вони з нетерпінням чекають завтрашнього дня"

"Я практикую це зі своєю дочкою. Тепер вона щодня носить окуляри до школи та прибирає кімнату, щоб в суботу підрахувати свої заробітки. Це рішення нам Бог дарував".

"Чесно кажучи, для мене це змінило правила гри"

"Я справді дуже шокована тим, скільки людей написали повідомлення та сказали, що справді практикують це зі своїми дітьми"

Матір відповіла критикам, що в її нащадків були серйозні проблеми з відвідуванням школи, зокрема, через тривожність однієї дитини, тому будь-які методи, на її думку, хороші.

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