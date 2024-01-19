П'ятеро жінок розказали про одночасну вагітність від музиканта (фото, відео)

На відеозаписі з вечірки можна побачити, як мами танцюють та їдять разом і, здається, насолоджуються компанією одна одної.

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22-річний музикант Зедді Вілл з Нью-Йорка (США) нещодавно організував вечірку, на яку запросив п'ятьох вагітних від нього подруг. Про його історію написало видання New York Post.

Повідомляється, що приголомшливу новину підтвердила на своїй сторінці в TikTok одна з партнерок чоловіка, 29-річна Ліззі Ешлі. Жінка продемонструвала запрошення на святковий вечір, яка відбулася у неділю, 14 січня, у Квінсі. А також опублікувала милі фото – на них щасливий Вілл та п'ять майбутніх мам з кругленькими животами.

"Я думаю, тепер ми сестри-дружини", – підписала ролик Ешлі, натякаючи на популярне реаліті-шоу про життя полігамної сім'ї.

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Сам Вілл і його подруги стверджують, що погодились на такий незвичайний союз заради блага дітей. Вони мріють виростити велику та дружну сім'ю й впевнені, що любов може набувати найнесподіваніших форм у сучасному світі.

Зедді Вілл з Нью-Йорка ощасливив 5 жінок Фото: TikTok

"Погляньте на нашу прекрасну родину! Ми любимо нашого тата! І не збираємося руйнувати життя наших малюків", – стверджують майбутні матері.

На відео з вечірки можна побачити, як мами танцюють та їдять разом і, здається, насолоджуються компанією одна одної. Однак, попри те, що родина прийняла із розумінням їхній нетрадиційний стиль життя, у TikTok недоброзичливці критикують це рішення, називаючи його непристойним і аморальним.

"Соромно, не буду брехати"

"Як на мене, це огидно"

"До чого котиться цей світ?"

"Єдине, що має значення, – чи здатен він піклуватися про цих жінок та їхніх дітей. Якщо їм це подобається, то треба прийняти таку позицію"

"Схоже на якесь гетто, але це краще, ніж аб'юзивні стосунки"

"Будь ласка, скажіть мені, що це неправда"

Майбутні матері кажуть, що дуже щасливі Фото: TikTok

Своєю чергою, менеджер Вілла каже, що він достатньо зрілий, щоб впоратися з роллю багатодітного батька.

"Суспільство змінилося й змінилася сучасна динаміка стосунків. Суть полягає в переосмисленні, відході від звичних практик через тиск суспільства", – переконаний він.

Однак психологи зазначають, що подібні експерименти рідко закінчуються добре, адже дітям потрібна стабільна сім'я, а не хаос у стосунках їхніх батьків.

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