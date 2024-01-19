Сміялися, а тепер заздрять: дівчина зі зростом 1,2 м стала моделлю й іконою стилю (фото)

Американка руйнує стереотипи щодо зовнішності й відкриває шлях до подіуму для людей з інвалідністю.

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33-річна Глорі Кіньонес з Нью-Йорка, що в США, з дитинства мріяла стати моделлю, попри вроджену ваду через порушення росту кісток. Її шлях в індустрію моди був тернистим, позаяк дівчина ще з дитинства пережила чимало хейту та цькувань від однолітків. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Батьки Глорі дізналися про діагноз, коли вона була в утробі матері, і навіть хотіли зробити аборт. У школі дівчинка зазнавала цькування й образ від однокласників через свій невисокий зріст. Але вона ніколи не здавалася і дивувала усіх своїм унікальним стилем.

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Після школи американка здобула ступінь з кримінального права, хоча мрію про подіум не полишала. У 2015 році її несподівано запросили взяти участь у Тижні моди в Нью-Йорку, щоб продемонструвати різноманітність жіночої краси. Той досвід багато чого змінив, а також прищепив дівчині справжню любов до індустрії.

33-річна Глорі Кіньонес надихає людей з інвалідністю Фото: SWNS

Відтоді Глорі регулярно виходила на подіум, щоб продемонструвати нові колекції найкращих дизайнерів у світі. Своїм прикладом вона доводить, що будь-які захворювання та дефекти не перешкода для сучасної моделі, а також надихає мільйонів людей з обмеженими можливостями боротися за свою мрію та ніколи не здаватися.

33-річна Глорі Кіньонес надихає людей з інвалідністю Фото: SWNS 33-річна Глорі Кіньонес надихає людей з інвалідністю Фото: SWNS

"Вийти на подіум для мене – це здійснення заповітної мрії. Мені завжди здавалося, що я народжена, щоб бути моделлю. Обожнюю модельний бізнес та отримую від цього задоволення. У майбутньому хочу стати креативним директором модного лейбла й керувати власними шоу. Переконана, що ми можемо досягти всього, чого насправді хочемо", – зізнається Кіньонес.

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