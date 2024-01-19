Нічого неможливо вдіяти: забудовник зніс люксові будинки з усіма зручностями (фото)

Представники компанії-забудовника заявили, що зводять будинки найвищої якості, тому змушені визнати помилку та виправити її, попри збитки.

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Забудовник Barratt David Wilson Homes визнав наявність дефектів у фундаменті частини об’єктів нерухомості на новозбудованому житловому комплексі недалеко від Кембриджа (Велика Британія). Невдовзі 36 об'єктів необхідно знести або перебудувати, пише видання The Sun.

Повідомляється, що роботи з демонтажу триватимуть ще 12 тижнів. Будівельники за можливості використовуватимуть цеглу, черепицю, двері, вікна й інші матеріали від зруйнованих об’єктів.

Знесення будинків Darwin Green Фото: Bav Media

Новий житловий комплекс розрахований на 1593 котеджі, а також включає парк, початкову школу, супермаркет, бібліотеку та спортивні споруди. Однак у червні минулого року забудовник виявив, що частина будинків не відповідає необхідним стандартам якості.

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Це велика проблема, позаяк деякі секції, що підлягають знесенню, вже були продані, хоча ніхто ще не встиг туди заїхати. Інші проєкти все ще на етапі зведення — наразі триває друга фаза забудови комплексу. Згідно з прайсом, житло там продається за ціною до 851 тисячі фунтів стерлінгів.

Представники компанії заявили, що зводять будинки найвищої якості, тому змушені визнати помилку та виправити її, попри збитки.

"Як п'ятизірковий забудовник ми маємо забезпечувати якість. Під час перевірок ми виявили, що невелика кількість незаселених об'єктів у нашому комплексі Darwin Green не відповідає нашим високим стандартам. На жаль, найефективніший спосіб виправити це на цьому етапі — знести їх і згодом відбудувати заново", — пояснюють вони.

Новий житловий комплекс розрахований на 1593 котеджі Фото: Bav Media

Місцева влада, зі свого боку, висловила обурення тим, що відбувається.

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