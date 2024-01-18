Секрет Новака Джоковича: перша ракетка світу розповів про "особливі" стосунки з деревом

Новак Джокович вирішив поділитися своїм секретом із шанувальниками. Спортсмена помітили, що він повертається до одного й того ж дерева в ботанічному саду Мельбурна.

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Зірка тенісу Новак Джокович пояснив свої "особливі стосунки" з мельбурнським деревом. Спортсмен уточнив, що йому завжди подобалися його коріння і стовбур. Про це пише Sky News.

36-річний серб не став уточнювати, про яку саме рослину в ботанічному саду міста йдеться, сказавши лише, що лазить по ній уже багато років.

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Перша ракетка світу Новак Джокович розповів, що у нього "особливі стосунки" з деревом у Мельбурні, яке допомагає йому медитувати і заспокоюватися під час Відкритого чемпіонату Австралії.

"Це конкретне дерево, я не можу сказати, яке саме, я постараюся тримати його в секреті, коли буду там, щоб провести вільний час. Мені подобається торкатися і спілкуватися з цим старим другом", — заявив спортсмен.

36-річний Джокович, виступаючи після перемоги над австралійцем Олексієм Попиріним у чотирьох сетах на арені Рода Лейвера сказав, що відвідує це дерево вже близько 15 років.

Джокович у Лондоні в 2018 році Фото: Instagram

Серб також відповів на запитання журналіста про те, що його помітили таким, що повертається до одного конкретного дерева в ботанічному саду Мельбурна.

"Є одне конкретне дерево, з яким у мене особливі стосунки, так би мовити, протягом останніх 15 років. Я люблю кожен куточок ботанічного саду. Я думаю, що для Мельбурна це неймовірний скарб — мати такий парк і природу в центрі міста. Я зв'язався з цим деревом. Мені це просто сподобалося. Мені сподобалися його коріння, стовбур, гілки й все інше. Тому я почав лазити по ньому багато років тому. Ось і все. У мене просто є зв'язок", — зазначив спортсмен.

Джокович відмовився назвати конкретне дерево. Він не раз публікував у соціальних мережах свої фотографії в оточенні дерев, зокрема одну, на якій він босоніж стоїть на дереві в Лондоні 2018 року.

Серб намагається виграти перший турнір Великого шолома в цьому році та 11-й у своїй кар'єрі.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканка Канади розповіла про стосунки з деревом. Жінка, яка має стосунки з дубом, стверджує, що ніхто і ніколи не робив її щасливішою.

Також стало відомо, що п'яний офіцер заарештував і закував у ланцюги величезне дерево. 125 років тому Джеймс Сквід здійснив один із найдивніших арештів в історії. Чоловік наказав закувати дерево в ланцюги.