Секрет Новака Джоковича: перша ракетка світу розповів про "особливі" стосунки з деревом
Новак Джокович вирішив поділитися своїм секретом із шанувальниками. Спортсмена помітили, що він повертається до одного й того ж дерева в ботанічному саду Мельбурна.
Зірка тенісу Новак Джокович пояснив свої "особливі стосунки" з мельбурнським деревом. Спортсмен уточнив, що йому завжди подобалися його коріння і стовбур. Про це пише Sky News.
36-річний серб не став уточнювати, про яку саме рослину в ботанічному саду міста йдеться, сказавши лише, що лазить по ній уже багато років.Важливо
Перша ракетка світу Новак Джокович розповів, що у нього "особливі стосунки" з деревом у Мельбурні, яке допомагає йому медитувати і заспокоюватися під час Відкритого чемпіонату Австралії.
"Це конкретне дерево, я не можу сказати, яке саме, я постараюся тримати його в секреті, коли буду там, щоб провести вільний час. Мені подобається торкатися і спілкуватися з цим старим другом", — заявив спортсмен.
36-річний Джокович, виступаючи після перемоги над австралійцем Олексієм Попиріним у чотирьох сетах на арені Рода Лейвера сказав, що відвідує це дерево вже близько 15 років.
Серб також відповів на запитання журналіста про те, що його помітили таким, що повертається до одного конкретного дерева в ботанічному саду Мельбурна.
"Є одне конкретне дерево, з яким у мене особливі стосунки, так би мовити, протягом останніх 15 років. Я люблю кожен куточок ботанічного саду. Я думаю, що для Мельбурна це неймовірний скарб — мати такий парк і природу в центрі міста. Я зв'язався з цим деревом. Мені це просто сподобалося. Мені сподобалися його коріння, стовбур, гілки й все інше. Тому я почав лазити по ньому багато років тому. Ось і все. У мене просто є зв'язок", — зазначив спортсмен.
Джокович відмовився назвати конкретне дерево. Він не раз публікував у соціальних мережах свої фотографії в оточенні дерев, зокрема одну, на якій він босоніж стоїть на дереві в Лондоні 2018 року.
Серб намагається виграти перший турнір Великого шолома в цьому році та 11-й у своїй кар'єрі.
Раніше Фокус повідомляв, що мешканка Канади розповіла про стосунки з деревом. Жінка, яка має стосунки з дубом, стверджує, що ніхто і ніколи не робив її щасливішою.
Також стало відомо, що п'яний офіцер заарештував і закував у ланцюги величезне дерево. 125 років тому Джеймс Сквід здійснив один із найдивніших арештів в історії. Чоловік наказав закувати дерево в ланцюги.