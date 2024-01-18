Усе пішло шкереберть: жінка, яка виграла $4,3 млн, втратила все за 10 років (фото)

Сюзанна Маллінз зірвала великий куш 1993 року, але незабаром залишилася з величезними боргами. Про свою перемогу в лотереї жінка почула по радіо.

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Сюзанна Маллінз зі США виграла джекпот розміром 4,3 мільйона доларів 1993 року, але за кілька років опинилася на мілині після того, як розділила гроші з чоловіком і донькою і віддала перевагу тому, щоб їх виплатили згодом. Про її історію згадує Daily Star.

Через кілька років жінка залишилася без копійки в кишені й з багатотисячними боргами.

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Сюзанна Маллінз із Вірджинії, США, зірвала великий куш у 1993 році, але незабаром залишилася з величезними боргами. Жінка дізналася, що її життя змінилося назавжди, після того, як її донька почула по радіо, що виграшний білет було куплено в магазині 7-Eleven на південному заході Роанока, де її вона і купувала квитки.

"Моя донька подумала, що на мене напали. Я кричала: "Боже мій! Боже мій!" Я виграла!", — розповіла американка.

На жаль, незабаром усе пішло шкереберть, попри те що Маллінз не стала витрачати гроші на розкішні покупки. Вона вирішила розділити свій виграш із чоловіком Томмі, який зберіг роботу, незважаючи на перемогу, а також зі своєю донькою, вибравши щорічні виплати замість одноразової суми. Це означало, що кожен із них щорічно отримував після сплати податків кругленьку суму в 47 000 доларів протягом 20 років.

Про свою перемогу в лотереї жінка почула по радіо Фото: X (Twitter)

Зірвавши джекпот, жінка також оплатила медичні рахунки свого зятя на суму 1 млн доларів, оскільки в нього не було страховки.

Усе стало ще гірше, коли Маллінз звернулася в кредитну компанію, створену для переможців лотерей, які хотіли отримати частину своїх грошей раніше. Вона планувала отримати 200 000 доларів, використовуючи свої майбутні виплати як заставу до 2006 року.

У 2000 році правила лотереї змінилися, що дозволило переможцям джекпотів вимагати всю одноразову суму. Але після отримання цієї суми вона перестала виплачувати кредит і опинилася в суді. У 2004 році кредитна компанія отримала компенсацію в розмірі 154 000 доларів, але у Маллінз, як повідомляється, не залишилося активів, які допомогли б їй розплатитися. Кредитори заявили, що жінка грубо і навмисно порушила свої обов'язки й зобов'язання.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.