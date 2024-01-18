Ніхто не зупинився: чоловік загинув після того, як три різні водії збили його (фото)

Пішохід переходив дорогу, коли пікап світлого кольору збив його. Потім чоловік ще двічі потрапив під колеса позашляховиків.

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У США чоловік із Південної Каліфорнії загинув після того, як його збили три різні автомобілі, і жоден із них не зупинився, щоб допомогти. Про це пише NBC News.

Пішохода було збито близько 23:45 у п'ятницю, 12 січня, на перехресті приблизно за 20 миль на північний захід від центру Лос-Анджелеса.

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Постраждалого впізнали тільки як латиноамериканця віком 20-30 років. Він переходив дорогу Сан-Фернандо в середині кварталу, коли пікап світлого кольору, що їхав на північ південною смугою, збив його на землю, повідомили в поліції.

"Він дихав. Він намагався піднятися" — розповів бізнесмен Амгад Халіл, який бачив зіткнення з камери спостереження.

Потерпілий спробував встати, але його збив світлий позашляховик, який також їхав на північ по Сан-Фернандо-роуд.

"Сила другого зіткнення відкинула пішохода на південну смугу руху, де його збив третій автомобіль. Усі три транспортні засоби не змогли зупинитися, надати допомогу та залишатися на місці події, як того вимагає закон", — ідеться в повідомленні, додаючи, що це був позашляховик темного кольору.

Американець загинув на місці події Фото: NBC News

Американець загинув на місці події. Підозрюваних поки не встановлено, і представник поліції заявив у вівторок (16 січня), що жодних нових відомостей немає.

"Ніхто не заслуговує такого — ніхто. Я б не побажав такого своєму ворогові", — сказав Халіл.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік скопав двір сусідів, бо вважав їх "піратами". Марк Утерстедт вважав, що вони незаконно намагаються прокласти водопровід. Також чоловік використовував нецензурну лексику під час конфлікту.

Також стало відомо, що поліцейські кидали коктейлі у випадкових перехожих. Крім кидання напоїв, обвинувачені офіцери їздили по калюжах, навмисно обливаючи людей, які очікують на автобусних зупинках.