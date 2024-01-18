Є все необхідне: у Хорватському місті пропонують будинки за 13 центів

За словами мера Леграда Івана Саболича, завдяки політиці "будинків за копійки" чисельність населення муніципалітету зросла. Зокрема, стало більше дітей.

Related video

У муніципалітеті Леград, що на півночі Хорватії, пропонують молодим сім'ям купити нерухомість лише за 13 центів, однак для цього потенційні мешканці мають відповідати деяким критеріям. Про це пише HRT.

Повідомляється, що це вже не перший раунд продажів будинків і будівельних майданчиків за 13 центів. Муніципалітет проводить політику "будинків за копійки" з 2018 року, намагаючись таким чином поліпшити свою демографічну ситуацію.

Як зазначають журналісти, ініціатива виявилася успішною — зараз у Леграді більше дітей, ніж п'ять років тому. У зв'язку з цим розширюється місцевий дитячий садок. У місті є все необхідне — нова сучасна школа, аптека, лікар, стоматолог, магазини.

Важливо

"Найдешевший у світі": будинок із двома спальнями виставлено на продаж лише за долар (фото)

"Загалом продано п'ять будинків, готових до проживання. Три сім'ї вже в'їхали, і що нас радує — у всіх трьох сім'ях під час переїзду з'явилося поповнення. Таким чином збільшилася чисельність дитячого садка", — розповів мер Леграда Іван Саболич.

За даними ЗМІ, близько п'ятдесяти сімей уже скористалися заходами стимулюючого продажу будинків і землі та співфінансування ремонту будинків. Саболич зазначив, що крім будинків за 13 центів також продаються ділянки під забудову, але інтерес до них нижчий, ніж до готового житла.

Купити будинок за 13 центів може подружжя або неодружена пара до 45 років, які не мають судимостей і власного житла. Люди також отримують додаткові преференції, якщо займаються дефіцитною професією і народжують дітей.

The Mayor пише, що ціна в 13 центів з'явилася не випадково. До того як Хорватія перейшла на євро, політика Леграда називалася "будинки за куну". Минулого року країна прийняла євро як свою валюту, а 1 куна на той момент торгувалася за 0,13 євро.

Нагадаємо, у шахтарському селищі Крамлін, що в британському графстві Уельс, старі будиночки з усім майном продають лише за 50 пенсів (менше одного долара).

Крім того, в італійському містечку, розташованому поруч із гірськолижними курортами, продаються будинки за 1 євро. Будинки розташовані в Пратола Пелінья в Апеннінських горах, в італійському регіоні Абруццо, приблизно за дві години їзди від Риму.