Лише дві копії у світі: рідкісний комікс про "павучка" продали за рекордні $1,38 млн (відео)

На аукціоні Heritage Auctions були продані й інші цінні серії коміксів про різних популярних супергероїв, на які колекціонери не шкодували грошей.

Рідкісну нереставровану копію першого випуску "Дивовижної Людини-павука" (The Amazing Spider-Man No 1) було продано на аукціоні в Далласі (США) за рекордні 1,38 мільйона доларів. Про це пише New York Post.

Випуск, у якому Людина-павук уперше зустрічається з фантастичною четвіркою, є одним із лише двох екземплярів, які отримали оцінку Near Mint/Mint 9.8 від Certified Guaranty Company (CGC).

Комікс, опублікований у березні 1963 року, був проданий на аукціоні за рекордні $1,38 млн.

"Було очевидно, що ця "Людина-павук" — можливість, яка навряд чи ще трапиться, і остаточна ціна відображає це", — сказав Баррі Сандовал, віце-президент Heritage Auctions, компанії, що проводила аукціон.

Це найбільша сума, коли-небудь заплачена за примірник Amazing Spider-Man № 1. Попередній рекорд становив 520 380 доларів. Комікс було продано в липні 2023 року.

Пітер Паркер і його альтер его Людина-павук, створений художником Стівом Дітком і письменником Стеном Лі, вперше з'явився в серпневому випуску 1962 року антологічної серії Amazing Fantasy, яку видає Marvel. Серія "Дивовижна Людина-павук", запущена кількома місяцями пізніше, відтоді випустила понад 900 випусків ще до 2022 року.

Людина-павук була створена художником Стівом Дітком і письменником Стеном Лі Фото: Heritage Auctions

Також на продаж було виставлено рідкісний примірник Superman No 1 з оцінкою "fine/very fine 7,0", який продали за $2,34 млн. Виданий 1939 року видавництвом DC Comics, він став першим випуском сольної серії героя і першим коміксом, повністю присвяченим одному герою.

Серед інших експонатів — примірник журналу Showcase № 4, в якому вперше з'явився Баррі Аллен (Флеш), проданий за рекордні 900 000 доларів; примірник журналу All-Star Comics № 8 1942 року з першою появою Чудо-жінки, який продали за 1,5 млн доларів; копію All-Story Едгара Райса Берроуза, яка була опублікована у жовтні 1912 року та містила дебют Тарзана, було продано за 264 000 доларів.

"Перші мільйонні продажі коміксів цього року, поряд із рекордними цінами на "Дивовижну Людину-павука" №1 і "Шоукейс" №4, свідчать про глибокий зв'язок колекціонерів із цими перлинами культури", — сказав президент CGC Метт Нельсон.

The Amazing Spider-Man No 1 розповідає історію походження Людини-павука і містить перший кросовер із Фантастичною четвіркою.

