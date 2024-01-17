4 ока та 2 роти: рідкісне двоголове теля стало зіркою в соцмережах (відео)

Тварини народжені з двома головами, як правило, мають коротшу тривалість життя, почасти через проблеми з їжею. Теля ще живе, але не може самостійно їсти й пити молоко.

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У соціальних мережах завірусилося відео, в якому показано рідкісне двоголове теля після народження. Роликом поділився один із користувачів TikTok на каналі під назвою twoheaded.calf3.

З моменту публікації відеозапис зібрав понад майже 42 мільйони переглядів.

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Це явище відоме як поліцефалія. Це результат неповного поділу одного ембріона або неповного злиття двох окремих ембріонів. Такий стан може проявлятися як у людини, так і у тварин, але зустрічається дуже рідко.

Поліцефалія частіше зустрічається у рептилій, ніж у ссавців, особливо у змій і черепах. Рептилії, народжені з двома головами, як правило, мають коротшу тривалість життя, почасти через проблеми з їжею. У США унікальних тварин продають за великі гроші.

Маленьке теля лежало на підлозі у своїй загороді. Дві його голови, здавалося б, дивилися в різні боки. У дитинчати тварини є чотири ока, чотири вуха, два роти й два носи.

З моменту публікації відеозапис зібрав понад майже 42 мільйони переглядів. Багато користувачів TikTok були здивовані незвичайним явищем.

Двоголові тварини часто стикаються з низкою проблем, коли йдеться про виживання і розвиток. Їм важко харчуватися, тому вони не живуть довго. Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, найбільш довгоживуча двоголова корова була названа Джеміні, яка дожила до 17 років.

Людина, яка вперше показала незвичайну тварину, повідомила в іншому відео, що теля ще живе, але не може самостійно їсти та пити молоко. Його допомагає їй, він тримає дві голови і годує їх із пляшечки.

Тепер глядачі з усього світу хвилюються за здоров'я "рідкісного теляти".

"Посилаю багато любові та добрих побажань цій дорогоцінній маленькій дівчинці", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що косметичний засіб може приваблювати гігантських павуків. Усе почалося з того, що одна жінка написала відгук про те, що продукт, який продається в магазинах Sephora, приваблює павуків-вовків. Пізніше інші покупці підтримали розповідь дівчини і поділилися своїми подібними історіями.

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