"Володіє районом": чоловік скопав двір сусідів, бо вважав їх "піратами" (фото)

Марк Утерстедт вважав, що його сусіди незаконно намагаються прокласти водопровід. Також чоловік використовував нецензурну лексику під час конфлікту.

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У США 61-річного Марка Утерстедта з Ледьярда (штат Коннектикут) заарештували після того, як він вважав сусідів "піратами" і погрожував їм граблями для вибирання каміння. Про це пише FOX News.

61-річний Марк Утерстедт підійшов до чужого будинку, бо вважав, що "володіє районом". Він підозрював сусідів у незаконній спробі прокласти водопровід.

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Поліція Ледьярда повідомила, що в суботу, 13 січня, близько 10:15 їм зателефонувала стурбована жінка. Та повідомила, що його сусід перекопав двір перед будинком граблями для вибірки каміння і відмовився йти.

Коли співробітники поліції прибули на місце події, то дізналися, що Марк Утерстедт підійшов до власності американки, яка дзвонила, бо вважав, що цей район належить йому. Також чоловік вважав своїх сусідів "піратами".

"Чоловік жінки, яка телефонувала, розповів про те, що сусід перебував на його території й перекопував його двір. Утерстедт почав кричати та лаятися на чоловіка і маленьких дітей жінки, яка телефонувала. Потім він загрозливо замахнувся граблями для вибірки каміння у бік свого сусіда", — повідомили офіцери.

Марк Утерстедт вважав, що його сусіди незаконно намагаються прокласти водопровід Фото: Ledyard police

Розмовляючи з правоохоронцями, Утерстедт сказав їм, що насправді він перекопував подвір'я сусідів, тому що, на його думку, вони намагалися незаконно провести водопровід.

Американця взяли під варту. Він може вийти під заставою в розмірі 15 000 доларів готівкою.

Раніше Фокус повідомляв, що у справі найбільш невловимого викрадача літаків Д.Б. Купера з'явилася нова зачіпка. Історія, яка вразила всю Америку на початку 1970-х, як і раніше, залишає в невіданні не тільки агентів ФБР, а й весь світ.

Також стало відомо, що поліцейські кидали коктейлі у випадкових перехожих. Крім кидання напоїв, обвинувачені офіцери їздили по калюжах, навмисно обливаючи людей, які очікують на автобусних зупинках.