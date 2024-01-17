Почав поводитися дивно: мати випадково купила синові цукерки з наркотиком (фото)

Хлопчик почав дивно почуватися, відчуваючи запаморочення. Кетрін Баттерей розповіла, що відвезла дитину в лікарню після того, як вона проковтнула солодощі з особливим інгредієнтом.

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У США жінка помилково придбала цукерки, до складу яких входила наркотична речовина, для свого 6-річного сина. Про це пише WSOC-TV.

Кетрін Баттерейт розповіла, що відвезла хлопчика в лікарню після того, як він проковтнув ці солодощі.

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Інцидент стався в місті Форт-Мілл, штат Південна Кароліна. За словами жінки, її син передав їй пакет льодяників і попросив купити їх, коли вони стояли на касі в магазині Common Market. Не дивлячись, вона передала солодощі касиру і здійснила оплату.

"Я була в жаху. Я думала, що вбила свою дитину. Він вказував на щось на прилавку, а я намагалася зробити замовлення і заплатити. Я просто питаю: "Що? А він такий: Дивись". Він показав мені Skittles. Він простягнув його мені. Я передала його касиру", — розповіла американка.

Баттерейт зізналася, що її син почав дивно почуватися і поводитися. Він схопився за голову і сказав: "У мене паморочиться голова".

"У мене в мозку щось заворушилося. Щось не так подумала я", — каже мама дитини.

Батько дитини сказав, що цукерки мають властивість травички Фото: WSOC-TV

Чоловік жінки теж запідозрив щось недобре. Чоловік подивився на етикетку льодяників і виявив, що в цукерках міститься так звана Delta-9 — речовина, яку вважають наркотиком.

"Це як травка", — сказав він дружині.

Представник Common Market сказав, що його команда магазину поліпшила вивіски для цих продуктів як додатковий запобіжний захід. За словами Баттерейт, її син повернувся додому після шести годин, проведених у реанімації.

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