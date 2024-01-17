Фотомодель, який переніс операцію зі збільшення зросту, тепер не може ходити (фото)

Єферсон Коссіо розповів про жахливий біль після операції.

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29-річний колумбійський блогер Єферсон Коссіо кілька місяців тому зробив складну та болісну операцію, щоб подовжити ноги та стати вищим на кілька сантиметрів. Він сподівався, що це допоможе його кар'єрі фотомоделі. Однак тепер шкодує. Про його історію написало видання The Sun.

Операція вартістю в 140 тисяч доларів додала чоловікові 9 сантиметрів зросту (зі 172 до 183 см), але зараз він страждає від жахливого болю та безсоння. Спить переважно від чотирьох до шести годин на добу, а останнім часом – максимум дві.

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"Іноді через біль я прокидаюсь кожні 15-20 хвилин. Жодні снодійні мені не допомагають", – зізнається інфлюенсер.

Лікарі попереджали, що відновлення займе понад чотири місяці, але стан пацієнта й досі не покращується. Тож медики думають над тим, щоб прооперувати його ще раз.

"Я дуже хочу, щоб це закінчилося. Можливо, настане момент, коли моє тіло буде знищене, і я більше не зможу впоратися з цим болем", – скаржиться молодий чоловік.

Блогер Єферсон Коссіо мріє вирости Фото: instagram.com/yefersoncossio

Він неодноразово звертався до свого лікаря по допомогу. Медик, своєю чергою, розглядає можливість подовження сухожилля на ногах пацієнта, щоб знизити дискомфорт. Нову операцію заплановано на 25 січня.

До речі, болісна операція з подовження нижніх кінцівок передбачає ламання кісток пацієнта, введення металевого стрижня та використання зовнішнього пристрою для повільного подовження розриву між тканинами.

Як правило, кістка може "розтягуватися" на один міліметр щодня. Це означає, що Коссіо проводив болісні процедури упродовж 152 діб (орієнтовно 6 місяців), перш ніж досягти бажаного результату.

Коссіо після операції зі збільшення росту Фото: instagram.com/yefersoncossio Коссіо після операції зі збільшення росту Фото: instagram.com/yefersoncossio

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