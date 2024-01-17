Куплений за 13 мільйонів будинок став справжнім "прокляттям" для нового власника (фото)

Том Гленфілд називає цей об’єкт нерухомості "пасткою смерті".

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46-річний бізнесмен Том Гленфілд придбав за 13,5 мільйонів фунтів стерлінгів "найдорожче бунгало у світі". Однак незабаром чоловік пошкодував про цю покупку, пише видання Mirror.

Будинок на престижному курорті Сендбенкс, що у Великій Британії, має басейн та чудовий краєвид на узбережжя, однак інтер'єр всередині та сама конструкція – дуже застарілі.

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Новий власник називає цей об’єкт нерухомості "пасткою смерті", яка потребує мільйонних вкладень. Наприклад, тільки щоб захистити житло від руйнівного впливу моря, потрібно витратити близько 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Гленфілд подав запит на знесення будинку й побудови на його місці сучасного особняка. Попри те, що сусіди підтримали такий радикальний план, чиновники вважають, що новий проєкт надто сучасний й не відповідатиме характеру району. Тож вони відмовили у видачі дозволу.

Співробітниця служби охорони пам'яток Калина Кутєва написала: "Запропонований проєкт досить типовий – з великими площами скління, бетонними елементами, вертикальним дерев'яним ефектом, а також кам'яним облицюванням і пласким дахом. Це призведе до "коробчатого" вигляду".

Новий проєкт будинку Фото: SWNS

Експертка додала, що цей дизайн контрастуватиме з рештою едвардіанських вілл вздовж Панорама-роуд і не відповідатиме характеру та зовнішньому вигляду заповідної зони.

Такий висновок став величезним розчаруванням для Гленфілда, позаяк він мав великі плани на "будинок серед дерев". Хотів облаштувати всередині п'ять спалень, ванну-джакузі з видом на море, домашній кінотеатр, тренажерний зал і душову кімнату.

Власник житла Том Гленфілд Фото: SWNS

На превеликий жаль, це ще далеко не все. Окрім проблеми з документацією, Том стикнувся і з іншими неприємними відкриттями.

"Там немає жодної ізоляції, а для обігріву використовується просто непристойна кількість нафти. Люди кажуть, що їм шкода бунгало, але вони, мабуть, не надто уважно його оглядали. Думаю, більшість забудовників поставили б на цій ділянці принаймні два будинки", – зізнається засмучений чоловік, якому так і не вдалося переїхати у нове житло.

Місце разташування "найдорожчого бунгало у світі" Фото: SWNS

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