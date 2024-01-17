"Здивуй мене": мама дочки-мільйонерки погодилася купити синові годинник за $863 000 (фото)

Світська левиця Роксі Яценко погодилася з вимогою свого сина купити йому дорогий подарунок. Раніше мама доньки-мільйонерки вже балувала подібним чином своїх дітей.

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43-річна бізнесвумен Роксі Яценко з Австралії купила 9-річному синові годинник Audemars Piguet вартістю 863 000 доларів. Жінка наробила багато галасу в соціальних мережах після того, як погодилася викласти величезну суму грошей. Про це пише News.com.au.

Сіднейська світська левиця, яка заснувала фірму зі зв'язків із громадськістю Sweaty Betty PR, провела літо в подорожі зі своїми двома дітьми Піксі та Гантером, які стали популярними в соцмережах. Жінка часто буває в інших країнах і сумує за ними.

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Її донька почала працювати у світі бізнесу, створивши компанію Pixie's Fidgets. Однак нещодавно малятко оголосила про свій "вихід на пенсію" у зв'язку з підготовкою до вступу в середню школу. Діти Роксі звикли до розкішного життя. На 11-й день народження Піксі влаштувала екстравагантну вечірку вартістю 40 000 доларів. Вона також є власницею автомобіля Mercedes Benz Gl вартістю 270 000 доларів, хоча водити його поки що не може.

Яценко відома дотепними перепалками зі своїми дітьми в соціальних мережах. Піксі часто висміює свою знамениту маму, вимагаючи від неї подарунків. Тепер до них приєднався і Гантер: син просить її купити йому дуже дорогий годинник.

В обміні повідомленнями у WhatsApp, якими Яценко поділився на Instagram, підліток не соромився просити про товар вищого класу.

"Ти можеш купити мені подарунки. І здивуй мене. Тільки не погані. Наприклад, справді класні речі", — писав хлопчик.

Діалог мами і сина у WhatsApp Фото: колаж Фокус

Роксі погодилася, написавши, що з цим проблем не буде. Потім Хантер замахнувся на більшу суму, відправивши фотографію годинника Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar вартістю близько 863 000 доларів.

"Ось це, будь ласка", — написав він.

Видання зазначає, що цей годинник поповнить його колекцію, в якій вже є Rolex з діамантами за 26 000 доларів. Хоча австралійка номінально погодилася на прохання сина, отримання годинника може виявитися зовсім іншою історією. Рідкісні швейцарські наручні годинники не так-то просто дістати, оскільки вони мають попит у знаменитостей, серед гордих власників яких Тревіс Скотт і Ед Ширан.

Наразі Яценко перебуває в процесі переїзду до Сінгапуру разом зі своїм чоловіком, колишнім інвестиційним банкіром Олівером Кертісом, який відбув річний тюремний термін у штаті Новий Південний Уельс за інсайдерську торгівлю.

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