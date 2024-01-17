Дівчині після розтавання коханий зробив сюрприз: тепер вона не шкодує, що сама (відео)
Всередині пакунка вона знайшла рукописну записку з лаконічним написом.
Американка Рейчел розповіла про неоднозначний прощальний сюрприз від колишнього бойфренда, з яким вона зустрічалась останніх 7 років. Розпакування презенту дівчина зняла на відео, яке опублікувала у TikTok.
У кадрі блогерка, що сидить в салоні автомобіля, виймає з красиво оформленої подарункової коробки книгу "Закохатися в себе" (2001) іспанської письменниці й психологині Ангель Гаудії. Всередині пакунка вона також знаходить рукописну записку з написом: "Я знаю, що ти мене більше не кохаєш, але зараз полюби себе".Важливо
Дівчина не знає, як на це правильно реагувати.
"Я кинула його після семи років, і він зробив мені цей подарунок", – підписала Рейчел, зізнавшись, що їхнє кохання від самого початку було приреченим через не встановлені особисті кордони.
До того ж, за її словами, цей роман не протривав би й більше шести місяців, якби вона не покохала хлопця всім серцем.
Підписники, знайомі та друзі американки порадив їй помиритися з колишнім, адже парубок "доволі милий, розумний та турботливий". Однак дівчина відповіла, що не готова піти на цей крок, бо почувалась "нещасною та невпевненою" поруч зі ним й ні про що не шкодує.
- "Ти впевнена, що не кохаєш його? Я б плакала, якби мій колишній зробив це для мене"
- "Це ж твоя половинка!"
- "Маніпуляція, щоб змусити її засумніватися у власній цінності"
- "Підлий трюк – не ведіться на нього"
- "Не можу зрозуміти, чи це маніпуляція, чи щирість"
- "Вони завжди роблять те, про що ти без кінця просила, коли вже надто пізно"
Відео Рейчел зібрало понад 12 мільйонів переглядів, 1,6 мільйона вподобайок, а також тисячі репостів.
@self_daily_love You dump him and he makes you a gift …. #fyp #foryoupage ♬ we fell in love in october - girl in red
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