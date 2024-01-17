Задача для геніїв: ніхто не може вирішити простий тест з п'ятьма числами (фото)

Юзери відразу спробували знайти логічні зв’язки між висхідними цифрами, однак потрібно думати креативно та абстрактно.

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Простий тест з п’ятьма числами поставив користувачів мережі у глухий кут. З’ясувалось, що не все так просто, як може здатися на перший погляд. Бо розв'язати цю задачу, яка стала вірусною на сторінці Excel Tips & Tricks в X (колишній Twitter), зможуть лише генії.

У дописі написано: "Тест для розвитку пам'яті. Включайте свій інтелект. Відповідь не 6". Нижче розміщена фотографія з листочком паперу, на якому червоними маркерами написано прості числа – від 1 до 5. Зверху видніється напис: "Чого не вистачає?". Це учасникам потрібно визначити за короткий час.

Важливо

Багато хто здався: святкова головоломка, в якій потрібно знайти 5 відмінностей за 9 секунд

Юзери відразу спробували знайти логічні зв’язки між висхідними цифрами: 1-2, 3-4 і 5. Однак, якщо подивитеся на саму схему, то можна побачити, що вона нагадує коробку передач в автомобілі.

Отже, єдина правильна відповідь – R. Ця літера позначає "задній хід" на важелі. У коментарях люди зізнаються, що навіть не могли подумати про це, адже шукали насамперед математичні зв’язки та співвідношення. А потрібно було думати креативно та абстрактно.

У коментарях під дописом користувачі почали ділитися враженнями та власними теоріями. Дехто додавав числа, інші множили або й взагалі переконували, що у пропущеному полі має бути 0.

На момент публікації каверзна задача Excel Tips & Tricks зібрала понад 323 тисячі переглядів, сотні вподобайок та десятки репостів.

Тест для розвитку пам'яті

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, то спробуйте свої сили в інших тестах, про які ми писали. Наприклад, оптична ілюзія з сіткою апельсинів від Jagran Josh допоможе визначити найуважніших людей з ідеальним "рентгенівським" зором. Ви у їх числі, якщо зможете впоратися із цим непростим завданням менш ніж за 19 секунд.

Окрім того, Фокус писав, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. На картинці зображені баскетбольні м'ячі, кулі Magic 8, бейсбольні м'ячі та футбольні м'ячі. Ваше завдання — знайти м'ячі для гольфу, які загубилися десь на фотографії. Тільки 60% гравців справляються з цим завданням.