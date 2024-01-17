Випускницю коледжу, яка плакала в TikTok через невдячну роботу, звільнили (відео)

Блогерка щиро вважає, що це на краще. Адже вона не заробляла достатньо грошей, щоб жити з комфортом.

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21-річна випускниця коледжу Бріель, яка прославилась торік завдяки відеозапису з оплакуванням невдячної роботи, нарешті може видихнути з полегшенням. Молоду фахівчиню неочікувано звільнили через брак у начальства "пропускної здатності". Про це блогерка відверто зізналась у TikTok.

На вірусному ролику минулого року заплакана Бріель поділилась своїми переживаннями щодо першої у своїй кар’єрі роботи. Дівчина поскаржилась, що їй доводиться трудитися в офісі, витрачаючи на дорогу в Нью-Йорку "цілу вічність". А в кінці робочого дня у неї просто не залишається часу й енергії для інших справ.

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"Мабуть, я занадто драматизую і дратуюся, але це моя перша робота після коледжу з таким графіком – з 9 до 5. Мені потрібна, б**ь, ціла вічність, щоб потрапити туди", – емоційно пояснювала Бріель своїм підписникам, витираючи туш, що потекла.

Повернувшись з роботи додому, за словами блогерки, вона просто хоче прийняти душ та лягти спати, бо немає сил, навіть щоб приготувати вечерю.

Схоже, благання та молитви Бріель були почуті. Адже у новому TikTok-відео дівчина зізналась про своє неочікуване звільнення. Втім, блогерка щиро вважає, що це на краще.

"Я не заробляла достатньо, щоб жити. У мене немає заощаджень, адже зарплати, які люди отримують зараз після коледжу, – неможливо назвати нормальними", – додає вона.

У коментарях підписники підтримують Бріель та діляться своїми історіями.

"Мене звільнили двічі цьогоріч, це жахливо! Мені погано… Негайно ставай на облік по безробіттю!"

"Порада 27-річного: не панікуйте, мене звільняли три рази минулого року"

"Зараз коледж не гарантує роботу, як це було раніше"

"Мені знадобилося 4 місяці, щоб знайти роботу з 5,5-річним досвідом"

"Просто знайди собі нову роботу! Вибач, подруго, так багато з нас в одному човні"

"Це реальність сьогоднішньої роботи, божевілля"

"Ви точно могли б заробляти на життя за допомогою соціальних мереж!"

@brielleybelly123 im also getting sick leave me alone im emotional ok i feel 12 and im scared of not having time to live ♬ original sound - BRIELLE

Нагадаємо, раніше Фокус писав про звільнення виховательки дитсадка. Моллі з Корнуолла, що у Великій Британії, стала безробітною після невдалого походу на різдвяний корпоратив. Начальник написав працівниці, що вона може більше не приходити.

Не пощастило й 47-річній Моніці Рахель Рінг з Австрії, яку звільнили з посади вчительки молодших класів після того, як вона почала фігурувати в соціальних мережах у ролі "енергетичного та сексуального терапевта".